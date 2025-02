Wählen ist mehr als nur eine Geschmackssache

Es soll ja Zeitgenossen geben, die mit Politik nichts am Hut haben. Die dachten, dass ein Wahllokal so etwas wie ein Lokal der Wahl ist. Ist es ja auch. Doch dort gibt es weder Schnitzel mit Pommes noch Kässpatzn, sondern einzig Zettel mit Namen und Parteien darauf. Was der Gast da am anonymen Einzeltisch hinter Sichtschutzwänden aufgetischt bekommt, ist trotzdem immens wichtig.

So wichtig, dass die Stadt Duisburg jüngst beschloss, Wählern nach der Wahl eine Wurst und ein Bier zu spendieren. Wer seine Briefwahlunterlagen im Rathaus abgab, wurde mit einer kleinen Brotzeit belohnt. So macht Demokratie Spaß. Freibier und Wurst wären sicherlich auch am Sonntagabend ein fröhlicher Ausklang eines Wahlkampfs, der hitzig geführt wird und jetzt endlich zu einem Ende kommen muss. Das leuchtet den meisten Wählern ein, die am 23. Februar ihre Stimme ab- und damit der Demokratie eine neue Chance geben.