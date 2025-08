Warum Laurentius mit einem Grillrost dargestellt wird

Laurentius von Rom, hingerichtet am 10. August 258 in Rom, war ein römischer Diakon zur Zeit des Papstes Sixtus II. und starb als Märtyrer. Der Überlieferung zufolge war er in Rom für die Verwaltung des örtlichen Kirchenvermögens und seine Verwendung zu sozialen Zwecken zuständig. Laurentius wurde ausgepeitscht und aufgefordert, den Kirchenschatz innerhalb von drei Tagen dem Kaiser herauszugeben. Daraufhin verteilte Laurentius das Vermögen an die Mitglieder der Gemeinde. Der Hauptmann, vor dem Laurentius erschienen war, ließ ihn deswegen mehrfach foltern und dann auf einem glühenden Eisenrost hinrichten. Aus diesem Grund wird der Märtyrer auch mit einem Rost dargestellt. Der Laurentius-Kult in Deutschland verbreitete sich nach dem Sieg König Ottos I. gegen die Ungarn in der Schlacht auf dem Lechfeld, die am Laurentiustag, dem 10. August 955, stattfand. Bobingen erinnert an den Heiligen mit dem Laurentiusmarkt. Die Figur der Heiligen ist in der Stadtpfarrkirche St. Felizitas zu sehen. Eine alte Bauernregel nach dem vielen Regen und der Kälte: „Laurentius heiter und gut einen schönen Herbst verheißen tut.“

