Von Schuhladen bis Supermarkt: Das wünschen sich die Bobinger

„Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept“ (Isek) hört sich sperrig an. Dahinter steckt eine Untersuchung, die interessante Bürgerwünsche ans Licht bringt. Das Verfahren ist eine oft trockene, aber durchaus notwendige Maßnahme, um langfristig das Erscheinungsbild einer Stadt zu planen und auch umzusetzen. Bei Isek setzen sich Städteplaner, Mitglieder der Bauverwaltung und Stadtrat mit den Möglichkeiten zur Stadtgestaltung auseinander. Am Ende stehen Handlungsempfehlungen, die der Stadt helfen sollen, ein langfristiges Ziel im Auge zu behalten. In der jüngsten Sitzung im Bobinger Stadtrat stand das Ergebnis der Studie im Fokus. Vom Planungsbüro wurden die Bahnhofstraße, der Kirchplatz und das Umfeld von Rathaus und Bahnhof als Schwerpunkte der städtebaulichen Entwicklung Bobingens vorgestellt. Im Vorfeld hatte es eine Bürgerbefragung gegeben, bei der die Bobingerinnen und Bobinger Wünsche zu ihrer Stadt äußern konnten. Im Rahmen einer Miniserie geben wir einen Überblick, was den Menschen in Bobingen tatsächlich am Herzen liegt.

„Ein Schuhladen fehlt“

Dazu gibt es konkrete Vorstellungen der Bobinger. Schmerzlich vermisst werden ein Schuhladen und - trotz der Nähe zu Königsbrunn - ein Baumarkt. Das könnte daran liegen, dass der Königsbrunner Baumarkt von Bobingen aus mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht gut zu erreichen ist. Bemängelt wird auch, dass es in der 18.000-Einwohner-Stadt kein Bekleidungsgeschäft für ältere Menschen mehr gibt. Dadurch hätten diese gar keine Möglichkeit mehr, beim Bekleidungskauf ihr Geld in Bobingen zu lassen. Angebote gäbe es nur noch für jüngere Menschen und im Billigbereich.

Unzufrieden sind die Menschen in Bobingen mit den Öffnungszeiten des Bobinger Wochenmarkts. Dieser findet immer freitags von 7.30 bis 12 Uhr auf dem Rathausplatz statt. Bemängelt wird, dass diese Zeiten für arbeitende Bobinger unzumutbar seien. Viele könnten das Angebot daher nicht wahrnehmen. Auch das Angebot in der Bobinger Innenstadt wird bemängelt. Immer weniger Betriebe würden sich um Privatkunden kümmern. Demgegenüber würde sich Gewerbe ansiedeln, das lediglich eine „Gewerbefläche“ brauche und im IWB-Park besser aufgehoben wäre. So würde die Bobinger Innenstadt auf Dauer an Attraktivität verlieren.

Kein Supermarkt in der „Point“

Ein immer wieder genanntes Anliegen ist die Nahversorgungslage im Stadtbereich Point. Hier wurden in den vergangenen Jahren mittlerweile fünfmal Neubaugebiete ausgewiesen. Das neueste ist „Point V“, wo die Häuslebauer im Frühjahr 2025 mit dem Bauen loslegen werden. Dem stetigen Wachstum der Stadt in diesem Bereich werde die Nahversorgungslage nicht gerecht. Für die vielen Bewohnerinnen und Bewohner stehe im Westen Bobingens kein einziger Supermarkt zur Verfügung. So sei man gezwungen, durch die Bobinger Innenstadt ins Gewerbegebiet Ost zu fahren. Gleichzeitig wird das Verkehrsaufkommen bemängelt. Hier wünschen sich die Bobingerinnen und Bobinger dringend ein besseres Angebot. Damit könnten vielleicht auch „Versorgungsfahrten“ aus den Stauden durch Bobingen vermindert werden.

Die Auswertung der Online-Umfrage hat gezeigt, dass es den Bobingerinnen und Bobingern besonders wichtig ist, auf eine wohnortnahe Grundversorgung zurückgreifen zu können. Auch an der Verbesserung des Angebots besteht großes Interesse. Am Unwichtigsten ist den Bobingern dabei die Optimierung von Service, Sichtbarkeit und Marketing.

