So geht es bei Königsbrunns Wasserleitungen weiter

Unter der Kommunalwahl soll der Wasserleitungsbau in Königsbrunn nicht leiden. Auch wenn es im Terminkalender des Stadtrats dadurch noch enger werden sollte. Da waren sich in der jüngsten Sitzung alle einig. Stadtwerke-Chef Rudolf Willer sagte: „Ich kann nicht voraussagen, ob wir vor oder nach der Kommunalwahl einen genehmigten Haushalt haben.“ Wichtig sei aber, dass im Februar oder März eine Firma mit den Arbeiten an der Wasserleitung zwischen Gotenstraße und dem Bereich südlich der Schäfflerstraße beginnen könne.

