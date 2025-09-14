Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten

Wasserversorgung verbessern: Königsbrunner Vereine kämpfen gegen Hunger, Dürre - und mit dem Klimawandel

Königsbrunn

So beeinflussen Hunger und Dürre in Afrika die Arbeit von Königsbrunnern

Zwei Königsbrunner Vereine verbessern die Wasserversorgung in mehreren afrikanischen Ländern, etwa Namibia. Sie berichten von den Auswirkungen des Klimawandels.
Von Stefan Mokosch
    • |
    • |
    • |
    Begutachtet das glasklare Wasser aus dem Brunnen in Namibia: Horst Erhardt vom Königsbrunner Verein Common-Waters.
    Begutachtet das glasklare Wasser aus dem Brunnen in Namibia: Horst Erhardt vom Königsbrunner Verein Common-Waters. Foto: Common-Waters

    Der Königsbrunner Verein Common-Waters hat es sich zur Aufgabe gemacht, im Heimatgebiet des Volkes der Nama in Namibia die Wasserversorgung zu verbessern. Hinter dem gemeinnützigen Verein steht seit 2021 Horst Erhardt aus Königsbrunn. Der Gründungsvater und Initiator des Bunten Kreises hat im Ruhestand beschlossen, nochmals eine soziale Verantwortung zu übernehmen. Er erzählt von deutlichen Veränderungen durch den Klimawandel.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden