So beeinflussen Hunger und Dürre in Afrika die Arbeit von Königsbrunnern

Der Königsbrunner Verein Common-Waters hat es sich zur Aufgabe gemacht, im Heimatgebiet des Volkes der Nama in Namibia die Wasserversorgung zu verbessern. Hinter dem gemeinnützigen Verein steht seit 2021 Horst Erhardt aus Königsbrunn. Der Gründungsvater und Initiator des Bunten Kreises hat im Ruhestand beschlossen, nochmals eine soziale Verantwortung zu übernehmen. Er erzählt von deutlichen Veränderungen durch den Klimawandel.

