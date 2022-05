75 Jahre FSV Wehringen: Die treuen Mitglieder sollen im Mittelpunkt stehen

Plus Der Verein organisiert eine Reihe von Veranstaltungen, um das Jubiläum zu feiern.

Groß gefeiert wird das 75-jährige Bestehen FSV Wehringen. Allerdings nicht nur mit einem Festabend, sondern über Monate hinweg. "Wir wollen unseren 75. Geburtstag so feiern, weil unser Verein und unsere Mitglieder das wert sind, und weil wir alle zusammen froh sind, dass die veranstaltungslose Zeit endlich vorüber ist", sagt die Vorsitzende des Vereins, Dagmar Simnacher.