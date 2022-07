Cash-n-Go und Blasmusik: Das ist auf dem Wehringer Sommerfest geboten

Der Musikverein Wehringen veranstaltet ein umfangreiches Open-Air-Fest auf dem Rathausplatz. Einen Programm-Überblick finden Sie hier.

Nach zwei Jahren Pause wird in Wehringen von Donnerstag bis Sonntag, 14. bis 17. Juli, ein Sommerfest auf dem Rathausplatz gefeiert. Die A-Cappella-Band Cash-n-Go aus Augsburg tritt unter den Kastanien auf und wird für ein berauschendes Open-Air-Fest für Auge, Ohr, Herz und Zwerchfell sorgen. Zum Staunen, Zurücklehnen und Genießen. Thomas Haala von Cash-n-Go war schon mehrmals in Wehringen zu Gast und freut sich schon auf den erneuten Auftritt. „Als wir 2012 zum ersten Mal in Wehringen zu Gast waren, haben wir uns durch die familiäre Atmosphäre und tolle Stimmung während unseres Konzertes sehr wohlgefühlt. Das habe ich persönlich auch so empfunden, als ich mit dem Popchor Greg is back 2014 und 2016 hier aufgetreten bin." Er schätzt es, dass ein Verein wie der Musikverein Wehringen eine Konzertreihe wie „Ein Mehr an Kultur“ stemmt. Damit werde zum einen große Vielfalt vor Ort angeboten. Zum anderen gebe es damit für die auswärtigen Musiker eine Plattform.

Auch Blasmusik unter den Kastanien in Wehringen

Für den Auftritt in Wehringen haben Cash-n-Go ein besonderes Programm im Gepäck. Thomas Haala verspricht: „Wie gewohnt werden wir für jeden Geschmack und jedes Alter das Passende dabei haben. Es wird kurzweilig und lustig werden.“ Da das Konzert einen angemessenen Rahmen haben soll, wird es auf dem Rathausplatz eine Konzertbestuhlung geben. Der Musikverein sorgt für Essen und Getränke.

Für den Musikverein Wehringen geht das Fest unter den Kastanienbäumen am nächsten Tag weiter. Dann spielen die Schmuttertaler Musikanten mit zünftiger Blasmusik auf. Am Samstagabend ist Party angesagt: Die Original Wertachtaler sorgen dann für die passende Stimmung. Während des ganzen Wochenendes sorgt der Verein für die Verpflegung. Von Freitag bis Sonntag wird es Bierzelttische geben, die auch für Gruppen reserviert werden können.

Das Programm für das Sommerfest in Wehringen auf einen Blick

Donnerstag, 14. Juli: Ab 20 Uhr: Ein Mehr an Kultur mit Cash-n-Go; Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr.

Freitag, 15. Juli: von 19 bis 23 Uhr spielen die Schmuttertaler Musikanten.

Samstag, 16. Juli: von 19 Uhr bis Mitternacht spielen Original Wertachtaler.

Sonntag, 17. Juli: 10 Uhr, Messe/Skapulierbruderschaftsfest mit Caritasdirektor Andreas Magg mit anschließendem Frühschoppen mit den Wehringer Jungmusikanten bis 14 Uhr

Tischreservierungen für alle Abende ab acht Personen sind per E-Mail an info@musikverein-wehringen.de möglich.