Audi in Wehringen angefahren und abgehauen: Polizei sucht Zeugen

Eine unbekannte Person hat in Wehringen ein geparktes Auto angefahren und sich nicht um den Schaden gekümmert. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Dieser Autobesitzer hatte richtig Pech: Er wollte nur schnell etwas vom Bäcker holen und parkte seinen Audi am Dienstag um 8.30 Uhr für lediglich fünf Minuten in der südlichen Hauptstraße in Wehringen in der Nähe des Ladens. Als er zurückkam, war die Fahrzeugfront demoliert, vom Verursacher keine Spur.

Der Schaden beträgt nach Angaben der Polizei etwa 2500 Euro. Hinweise über den Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 entgegen. (AZ)