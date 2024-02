Auf den ruhigen Faschingsumzug folgen in Wehringen Schlägereien

Am Gaudiwurm in Wehringen hat die Polizei nichts zu beanstanden. Im Nachgang benehmen sich mehrere alkoholisierte Männer daneben. Eine Nase wird gebrochen.

Die Laune war gut die Stimmung friedlich. Zumindest zu Beginn des Faschingssonntages in Wehringen und während des Umzuges. Der "verlief aus polizeilicher Sicht ruhig", heißt es in einer Mitteilung der Bobinger Inspektion. Ruhig sollte es aber nicht bleiben. Am Rande der anschließenden Feier kam es zu Schlägereien und Alkoholfahrten.

Vor dem Rathausplatz schlugen sich, laut Polizei "alkoholbedingt", ein 30-jähriger und ein 24-jähriger Mann. Der Ältere brach dem Jüngeren die Nase. Den Beschuldigten erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Betrunkener kann in Wehringen nicht mehr stehen, aber schlägt um sich

Des Weiteren schlugen sich ein 31-jähriger und 22-jähriger Mann. Der 31-Jährige war laut Polizei so betrunken, dass er nicht mehr stehen konnte. Er schlug um sich und wurde deshalb von Polizisten gefesselt. Er sollte in den Arrest des Polizeipräsidiums Schwaben Nord gerbracht werden. Als ihm der Sicherheitsgewahrsam erklärt wurde, wehrte er sich vehement. Einen Beamten verletzte er leicht. Während des Transports beleidigte er die Beamten im Auto weiter. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung.

Ein 33-jähriger E-Scooter-Fahrer wurde einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert, der knapp an der 0,5 Promille-Grenze lag. Die Polizei ließ den Mann nicht weiterfahren.

Kurz darauf wurde ein 61-jähriger Mann mit seinem Kleinkraftrad einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann gab sofort an, dass er Alkohol konsumiert habe. Daraufhin wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Der ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Somit lag eine Straftat vor. Anschließend wurde im Krankenhaus Bobingen eine Blutentnahme durchgeführt, bevor der 61-Jährige nach Hause durfte. (AZ)