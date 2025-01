Bürgermedaille in Silber für Andreas Jähnert

Die Vorsitzende des Wehringer Musikvereins Andreas Jähnert wurde mit der Bürgermedaille in Silber ausgezeichnet. Anlässlich einer Veranstaltung der Reihe „Ein Mehr an Kultur“, die er selbst initiiert hat, ehrte Bürgermeister Manfred Nerlinger Jähnert für dessen Arbeit im Musikverein sowie als langjähriges Gemeinderatsmitglied. Gerade den Musikverein habe Jähnert in jeder Hinsicht weiterentwickelt, so Nerlinger. Die Bürgermedaille wird ausschließlich an Personen verliehen, die sich mehr als 25 Jahre lang in herausragender Art für die Gemeinde engagiert haben.

Bürgermedaille Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Musikverein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verdienst Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis