Clown Enrico in der Kinderkirche

Clown Enrico und die Raupe „Immerfroh“ begrüßten die Kinder zur Kinderkirche im Fasching in der Pfarrkirche St. Georg in Wehringen. Zur Einstimmung gab es einen lustigen Tanz, dann öffnete Enrico seinen vollen Koffer, in dem viele verschiedene Gegenstände lagen: Eine rosarote Brille – manchmal wollen Menschen die Welt nur in bunten Farben sehen, sie sind optimistisch. Aber sie dürfen den Blick für die alltäglichen Dinge nicht verlieren. Als Nächstes holte Enrico einen Zauberstab aus dem Koffer – schön wäre es, wenn sich die Menschen alles wünschen könnten. Doch oft sind die kleinen Dinge wertvoller: Zeit mit der Familie oder mit Freunden zu verbringen. Jedes Kind freut sich, wenn es beim Faschingsumzug Süßigkeiten ergattert. Doch manchmal ist es schwer, nicht traurig oder neidisch zu sein, wenn andere Kinder mehr bekommen. Deshalb hatte Enrico für jedes Kind eine kleine Tüte Gummibärchen dabei. Am Schluss holte Enrico noch verschiedene Masken aus seinem Koffer. Manchmal möchten sich Menschen am liebsten verstecken. Doch Gott sieht alle und verzeiht Fehler. Mit fröhlichen Liedern ging die Kinderandacht zu Ende und zum Abschluss bekam jedes Kind noch ein kleines Geschenk.

