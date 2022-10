Der Landkreis Augsburg bekommt sechs neue Botschafter

In Wehringen hat Landrat Martin Sailer fünf neue Botschafter und eine neue Botschafterin ernannt. Sie vertreten ehrenamtlich den Landkreis Augsburg.

"Unternehmen in Krisenzeiten": So lautete das Thema des mittlerweile elften Botschaftertreffens im Landkreis Augsburg. Nach knapp drei Jahren Pause kamen die Botschafterinnen und Botschafter dieses Mal bei der Firma Interquell in Wehringen zusammen.

Höhepunkte der Veranstaltung waren die Ernennung der neuen Vertreter sowie der Vortrag des Botschafters Peter Ludwig Schöffel, der über seine Erfahrungen als Unternehmer in der Ukraine-Krise berichtete.

Botschafter repräsentieren den eigenen Heimatlandkreis Augsburg

Landrat Martin Sailer (links) überreichte Frank Stefan Steinbacher seine Ernennungsurkunde beim Botschaftertreffen. Foto: Andrea Lutzmann, Landratsamt Augsburg

Bereits seit 2009 wird kontinuierlich ein ehrenamtliches Netzwerk aus Botschafterinnen und Botschaftern für den Landkreis Augsburg aufgebaut. Die Botschafter sind wichtige Persönlichkeiten aus den verschiedensten Bereichen. Sie sollen die Wirtschafts-, Lebens- und Tourismusregion nach innen und außen repräsentieren und sowohl über berufliche als auch private Kontakte Werbung für die eigene Heimat machen. Aktuell vertreten rund 110 Botschafterinnen und Botschafter das Augsburger Land. Folgende weitere Persönlichkeiten wurden im Rahmen des Botschaftertreffens sowie bei einem Nachholtermin nun neu ernannt und dürfen in Zukunft den eigenen Heimatlandkreis Augsburg repräsentieren:

Anja Dördelmann aus Horgau ist als Gründerin des Herzstücks in Horgau sehr gut vernetzt und setzt sich vor allem im westlichen Landkreis für die Themen rund um Bio, Regionalität und Fairer Handel ein.

Siegfried Hertlen, wohnhaft in Königsbrunn, wurde als Mitbegründer und Erster Vorsitzender des Vereins "Königsbrunn fördert Brunnenbau in Afrika" zum Botschafter ernannt.

Joachim Knauer – eher bekannt als "Rocky Knauer" – ist ein erfolgreicher Jazzbassist, der in Vancouver aufwuchs und ab seinem 14. Lebensjahr eine musikalische Ausbildung absolviert hatte. 1971 kehrte er schließlich nach Deutschland zurück und lebt aktuell im südlichen Landkreis in Langerringen.

Manfred Kosch lebt ebenfalls in Königsbrunn. Der 63-jährige Historiker gilt als Kulturvermittler für die 955-Schlacht auf dem Lechfeld und bringt sich diesbezüglich auch regelmäßig als Referent für die Volkshochschule ein.

Gerlinde Ostermeier leitet und organisiert seit mehr als 40 Jahren den Weltladen in ihrer Heimatstadt Königsbrunn. In ihrer Verantwortung entstand der Förderverein Eine Welt Königsbrunn, der die Aktivitäten des Fairen Handels begleitet und unterstützt.

Frank Stefan Steinbacher lebt in Neusäß und ist als Bauingenieur und Geschäftsführer einer regional ansässigen Firma national und international gut vernetzt. Zudem engagiert er sich gegen die Wasserknappheit und für die Stromversorgung weltweit, aktuell bei einem Projekt in Baringo County, Kenia. (AZ)

