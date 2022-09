Die Frösche warten in Wehringen auf ihren Prinzen

Der Theaterverein "Chapeau Claque" startet in Wehringen eine neue Spielzeit. Die Premiere ist am 21. Oktober im Bürgersaal.

Der Theaterverein bringt in der Saison 2022 das Stück "Drei Frösche und kein Prinz" auf die Bühne. In der Komödie von Ulla Kling geht es um besondere Beziehungen zweier Damen zum männlichen Geschlecht. Termine sind Freitag und Samstag, 21./22. Oktober, Freitag und Samstag, 28./29. Oktober, Freitag und Samstag, 4./5. November jeweils um 20 Uhr. Eine weitere Aufführung findet am Sonntag, 30. Oktober, statt. Beginn ist bereits um 19.30 Uhr.

Karten gibt es am Samstag, 1. Oktober, von 9 bis 11 Uhr im Vorraum der Turnhalle am Gemeindezentrum in Wehringen. Der Kartenpreis beträgt 29 Euro, darin enthalten ist ein Buffet. Einlass ist ab 18.30 Uhr, am Sonntag ab 18 Uhr. Die Buffet-Karten müssen bei Kartenkauf gleich mit erworben werden. Ansonsten gibt es keine anderen Speisen. Selbstverständlich können die Theateraufführungen auch ohne Buffet zum Preis von elf Euro besucht werden. Weitere Informationen gibt es online unter www.theaterverein-wehringen.de oder auf Facebook und Instagram.