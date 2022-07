Rum, Zigarren und Bachata: Die Karibik liegt am Wochenende in Wehringen

Die Neuauflage der "Karibischen Nächte" auf dem Gelände der Singold Whiskydestillerie im Wehringer Gewerbegebiet findet am Freitag, 15. Juli und Samstag, 16. Juli statt.

Statt Meeresrauschen das Plätschern der Singold. Zu hören wird das zwar nicht sein, liegt die Singold-Destillerie doch ein gehöriges Stück vom Flüsschen entfernt. Aber sonst werden die Veranstalter von der Fasscination GmbH wohl wieder alles dafür tun, um karibischen Flair nach Wehringen zu bringen.

Das Wetter für die Karibische Nacht sollte passen. Für die beiden Tage sind Abendtemperaturen um die 23 Grad vorhergesagt. Beste Voraussetzungen, in das Lebensgefühl der Karibik einzutauchen. Angeboten werden tropische Cocktails, Rum, kubanische Zigarren und Workshops für Zumba, Bachata Fitness und Merengue. Am Freitag wird sogar ein echter kubanischer Zigarrendreher vor Ort sein.

Besonderes Lebensgefühl bei den Karibischen Nächten in Wehringen

An beiden Tagen steigt dann ab 20 Uhr eine karibische Partynacht. Unter Palmen und in gemütlichen Lounges kann man sich fühlen wie im Urlaub. Natürlich wird auch beim Essen Südamerikanisches geboten werden. Auf den Grill kommen viele brasilianische Köstlichkeiten. Ein kleiner und spontaner Abstecher ins Whisky-Land Schottland wird ebenfalls möglich. Und dazu muss man nicht einmal das Gelände in Wehringen verlassen. Denn der Inhaber der Whiskydestillerie, Hans-Jürgen Filp, wird sicherlich wieder Einblicke in sein Fasslager gewähren. Dort lagern die feinsten und außergewöhnlichsten Tropfen, die Whisky-Experte Filp zu bieten hat.

Die Teilnahme an den karibischen Nächten ist erst ab 18 Jahren möglich. Tickets zur Veranstaltung gibt es unter www.excellent-and-rare.de.

