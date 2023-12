Interview

12:30 Uhr

Songwriter Max von Milland: "Menschen sollen mehr in sich hinein schauen"

Plus Der Singer-Songwriter Max von Milland kommt am 5. Januar nach Wehringen. Im Interview spricht er über Lebenswege, den Dialekt und die Sprache mit dem Herzen.

Von Anja Fischer Artikel anhören Shape

Welche Südtiroler Spezialität muss man einmal erlebt oder probiert haben?



Max von Milland: Da gibt es Unterschiedliche: Als kleinen Snack unbedingt ein Vinschgerl mit Speck, Käse und Essiggurken, oben auf einer Berghütte, nachdem man hochgelaufen ist. Da schmeckt es am besten. Sonst würde ich jedem das Knödel-Tris empfehlen: Speckknödel, Spinat- und Käseknödel. Beide Empfehlungen sind Klassiker, mit denen kann man nichts falsch machen.

In Ihren Liedern singen Sie von Wegen im Leben. Welche Wege waren für Sie die wichtigsten bisher?



von Milland: Einer der wichtigsten war sicherlich, den Weg aus Südtirol hinaus. Das soll jetzt nicht negativ klingen: Kurz raus, um zu sehen, was man an der Heimat hat und wo man hingehört. Und dann habe ich proaktiv und gegen alle Widerstände den Musikweg eingeschlagen. Das getan zu haben, waren die zwei wichtigsten Wege, die ich bis jetzt beschritten habe.

