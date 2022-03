E-Bike-Fahrer bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein E-Bike-Fahrer bei einem Unfall in Wehringen zu.

Laut Polizei war der Mann am Samstag mit seinem Pedelec gegen 18.45 Uhr in der Hl. Kreuzstraße in östlicher Richtung unterwegs. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Pkw. Der Pedelec-Fahrer erlitt Abschürfungen an den Händen.

Weil die Polizei bei dem Pedelec-Fahrer Alkoholgeruch feststellte und er einen Atemalkoholtest verweigerte, musste der Mann zur Blutentnahme ins Krankenhaus Bobingen gebracht werden. Der Pedelec-Fahrer gab an, er sei von hinten von einem unbekannten Fahrzeug überholt worden und deshalb von der Fahrbahn abgekommen.

Die Polizeiinspektion Bobingen bittet um Hinweise auf das überholende Fahrzeug unter Telefon 08234/9606-0. (AZ)