Ein Fotoband zeigt, wie Corona Wehringen geprägt hat

Plus Schilder mit Abstandsregeln, Christbaumschmuck aus Masken: Wolfgang Liebetrau hat einen Fotoband herausgebracht, der Wehringen in Corona-Zeiten zeigt.

Es ist Zeugnis einer Zeit, die für uns mehr als ungewöhnlich ist: Das Fotobuch des Wehringers Wolfgang Liebetrau zeigt sein Heimatdorf in den vergangenen zwei Jahren. "Virus in Wehringa – Ein Dorf zwischen Schock und Hoffnung" lautet der Titel. Es ist eine Bildergeschichte, geprägt von schönen Erinnerungen, dem mutigen Kampf gegen Corona und dem Willen, sich nicht unterkriegen zu lassen.