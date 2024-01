Er verpackt Gefühle ehrlich und direkt

Der Singer-Songwriter Max von Milland bringt musikalisch ein Stück Südtirol nach Wehringen.

Es war, wie Vorsitzende des Musikvereins Wehringen verkündete, kaum zu glauben: Aber die Kartenbestellung mit der weitesten Anreise für das Konzert von Max von Milland im Bürgersaal, kam aus Mainz. „Wir haben einige Besucher, die 50 Kilometer oder mehr auf sich nehmen, um zu uns zu einem Konzert zu kommen, das ist schon beeindruckend“, sagte Andreas Jähnert.

Die weite Anreise dürfte sich dann aber auch gelohnt haben – Sänger Max von Milland schaffte es, den Wehringer Bürgersaal in einen wahren Hexenkessel der guten Laune und besten Stimmung zu verwandeln. Es wurde geklatscht, mitgesungen und gerne auch getanzt. Max von Milland, der erst in der Ferne die Nähe zu seiner Heimat so richtig zu verstehen gelernt hat, spielte überwiegend Lieder seiner aktuellen Platte „Eisack“, die den Namen des Flusses aus seiner Heimatstadt trägt. „Für Euch sind das die Wertach oder der Lech“, erklärte er den Besuchern. Für ihn habe der Eisack eine ganz besondere Bedeutung von Heimat und Heimatgefühl.

Wunderbar mitreißende Musik

Keine Bedeutung hatte es für die Konzertbesucher, dass Max von Milland in südtiroler Mundart singt und so seine Gefühle ehrlich und direkt zum Ausdruck bringen kann. Seine wunderbar mitreißende Musik und seine spürbare Leidenschaft rissen die Besucher direkt mit und auch nach dem Konzert zeigten sich Milland und seine Bandkollegen nahbar und kamen mit den Besuchern ins Gespräch.

Die nächsten Termine bei „Ein Mehr an Kultur“ sind am 20. April die Ärztin, Autorin, Songwriterin Sarah Straub und am 11. Juli mit einem Open-Air unter den Kastanien auf dem Rathausplatz Claudia Koreck.