Es weihnachtet auf dem Wehringer Wochenmarkt

Unter dem Motto "Weihnachtlicher Wochenmarkt" stimmt das Warensortiment in Wehringen auf die kommenden Festtage ein.

Es weihnachtet wieder am Wehringer Wochenmarkt: Neben dem bewährten Angebot an frischen Lebensmitteln bieten die Standbetreiber an den Markttagen 7., 14. und 21. Dezember verschiedene weihnachtlich-winterliche Spezialitäten zum Mitnehmen an.

Dazu gehören zum Beispiel warme Raclettebrote, weihnachtliches Gebäck, Gemüse-Brotzeittüten, frische Suppenhühner oder Warmes aus der Metzgertheke. Frische Crêpes werden am Markttag, 7. Dezember, angeboten, und an diesem Tag schaut um 16.30 Uhr auch der Nikolaus für die Kinder vorbei.

Kinder basteln Windlichter

Am 21. Dezember gibt es Kinderpunsch, zudem ist dann auch ein großes Sortiment an Olivenölen, Essigen und Gewürzen am Markt erhältlich. Verschiedene weitere Waren wie Brotaufstriche sind an den Advents-Markttagen im Angebot. Von den Wehringer Kindergartenkindern gebastelte Windlichter sorgen beim Weihnachtlichen Wochenmarkt für adventlichen Lichterzauber rund um den Rathausbrunnen.

Geschenkgutscheine der Gemeinde

Der Markt mittwochnachmittags (15 bis 17.30 Uhr) auf dem Rathausplatz ist auch während der Weihnachtsferien am 28. Dezember und am 4. Januar geöffnet. Die Wochenmarkt-Geschenkgutscheine der Gemeinde Wehringen können weiterhin an jedem Stand eingelöst werden. (AZ)

