Fahrer muss nachts seine Autoschlüssel abgeben

Am Dienstag gegen 1.20 Uhr kontrollierte die Polizei in Wehringen ein Fahrzeug. Der Mann am Steuer wirkte während der Kontrolle offenbar sehr unruhig und wollte schnell weiter. Wie sich herausstellte, hatte der Mann Alkohol getrunken. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,8 Promille. Deshalb musste der Mann anschließend zur Dienststelle zum gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest. Der Autoschlüssel wurde sichergestellt. Den Mann erwartet nun eine Anzeige. (AZ)

