Fahrradfahrer beschädigt geparktes Auto und flüchtet

In Wehringen hat ein Radfahrer ein Auto beschädigt und sich anschließend aus dem Staub gemacht.

Wie die Polizei erst jetzt mitteilt beobachtete am Montag, 1. August, gegen 21.30 Uhr ein Anwohner der Ulrichstraße in Wehringen, wie auf Höhe der Hausnummer 20 ein männlicher Jugendlicher auf einem Fahrrad im Vorbeifahren einen ordnungsgemäß geparkten Pkw beschädigte.

Anschließend flüchtete der Radfahrer in östliche Richtung. An dem beschädigten Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bobingen unter der Rufnummer 08234/96060 zu melden.