Fasching: So will der Faschingsclub Wehringen Corona ein Schnippchen schlagen

Die Gegenwart sieht für die Narren trübe aus. Doch sie wollen sich den Spaß nicht verderben lassen und schmieden schon eifrig Pläne für die kommenden Monate.

Es ist bereits die zweite Faschingssaison ohne richtigen Fasching. Trotzdem lässt sich der Faschingsclub Wehringen (FCW) nicht entmutigen. Mit einem Narrenbaum begrüßt er erneut die anstehende Faschingssaison.