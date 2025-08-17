Fest verwurzelt im schönen Wehringen

„Ich habe einen Platz auf dieser Welt.“ Oder „Die Welt ist ein guter Ort.“ - das sind die Affirmationen, die nicht nur Kindern, sondern allen Erdenbürgern gut tun. Genau deshalb fand dieses Jahr das „BeWild-Kinderyoga“ am neu angelegten Generationenpark direkt unter dem wunderschönen alten Walnussbaum statt. Der Baum machte es vor: fest verwurzelt unter dem Erdreich, dem starken und trotzdem flexiblen Stamm und die große Baumkrone mit Wind- und Lichterspiel, die bei schönstem Wetter, trotzdem den richtigen Schatten spendete. Genau diesen inneren Baum bauten die 45 Kinder, in je drei Gruppen organisiert, mit ihrem Körper nach: unter Anleitung der (Kinder)Yogalehrerin und Kunstpädagogin Katrin Bernwieser-Wildegger kümmerten sie sich um ihre Wurzeln in einer Fußmassage, stärkten ihre Stammmitte mit gemeinsamen Paarhaltungen und sensibilisierten ihre feinen Astantennen durch Atmung und Achtsamkeit. Kichern, Spiel und gemeinsame Bewegung geben Kindern genau dieses wichtige Gefühl, sicher und stabil aufgehoben zu sein - Rudolf Steiner schreibt dies dem Prägungsalter von 0-7 Jahren zu. Umso klarer schien es, dass der aufgerundete Erlös von 500 Euro dieser inzwischen sechsjährigen Ferienprogrammaktion den Hilfsprojekten „The Sameer Project“, „The Palestine Children’s Relief Fund“ und dem Neubau des Wehringer Pfarrhauses St. Georg jeweils anteilig gespendet wurde. So werden nicht nur die ortsansässigen, sondern auch die Kinder im Gazastreifen unterstützt und im wörtlichen und übertragenen Sinne genährt. Am Ende gestalteten die Wehringer Yogis noch einen Baumanhänger als Erinnerung an diesen besonderen Nachmittag, sodass alle Kinder mit einem gestärkten und in Wehringen gut verwurzelten Gefühl in die Restferien weiterwehen.

Icon vergrößern Entspannt oder kitzelig bei der Igelballmassage. Foto: Katrin Bernwieser-Wildegger Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Entspannt oder kitzelig bei der Igelballmassage. Foto: Katrin Bernwieser-Wildegger

