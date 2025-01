Feuerwehr Wehringen: Mit einem neuen Fahrzeug ins neue Jahr

Mit einem neuen Vorstand geht die Feuerwehr Wehringen ins Jubiläumsjahr. Unter der Führung des neuen Vorsitzenden Stefan Theiner wird im Sommer das 150-jährige Jubiläum gefeiert. Ihm zu Seite stehen nun Zweiter Vorsitzender Lukas Langenmayr, Schriftführer Daniel Gillich, Kassiererin Lena Kiese und die beiden Kassenprüfer Sonja Kastl und Caro Kastl. Ihren Platz freigemacht haben der bisherige Vorsitzende Christoph Kastl, die ehemalige Kassiererin Caro Kastl und Schriftführer Hans Mayr.

Die Mitglieder der Wehringer Feuerwehr haben ein ereignisreiches Jahr hinter sich. In Tageseinsätzen zusammengefasst, rückten die Männer und Frauen über 70 Mal aus. „Tatsächlich waren wir aber öfter unterwegs, über 100 Mal“, erklärte Kommandant Gerhard Schmidbauer, der per Wahl in seinem Amt bestätigt wurde. Der Einfachheit halber fasse man künftig die Einsätze zusammen. Dies auch, weil die Alarmierung durch die Brandmeldeanlagen großer Wehringer Firmen, in diesem Jahr teilweise mehrmals am Tag erfolgte. 20 Mal war die Wehr zu diesen Einsätzen ausgerückt, im Vorjahr waren es fünf gewesen. „Das hielt uns immer wieder auf Trab“, so Kommandant Schmidbauer. Ebenso wie die Unwettereinsätze - Wehringen half mehr in den Nachbargemeinden mit. Im Ort selbst sei glücklicherweise nicht viel passiert. Insgesamt war die Wehringer Wehr im vergangenen Jahr 829 Stunden im Einsatz. Bürgermeister Manfred Nerlinger dankte den Feuerwehrkameraden für den herausragenden Einsatz über das ganze Jahr. Es mache ihn stolz, wie gut die Wehringer Wehr sei. Auch die gute Jugendarbeit lobte Nerlinger.

Neues Löschgruppenfahrzeug

Vor einigen Wochen erhielt Wehringen ein neues Feuerwehrauto. Das „Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20“ ist nun der ganze Stolz der Feuerwehr. Gleich nach der Ankunft in Wehringen wurde zwei Wochen fast durchgehend auf dem neuen Fahrzeug geübt, wie Kommandant Schmidbauer erklärte.