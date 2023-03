Gewerbegebiet Hoechst: Naturschützer gehen auf Kritik ein

Mit einer Richtigstellung reagiert der Bund Naturschutz auf die Kritik des Wehringer Bürgermeisters. Sie wollen auch eine Anzeige erstatten.

Vor knapp zwei Wochen wurde der Wald zwischen dem bestehenden Wehringer Gewerbegebiet und der Bobinger Siedlung gerodet. Auf rund vier Hektar Fläche soll ein weiteres Gewerbegebiet entstehen. Wehringens Bürgermeister Manfred Nerlinger verteidigte die Rodung und verteilte Kritik. Darauf reagieren jetzt die Naturschützer.

Für die Verantwortlichen des Bund Naturschutz (BN) sind einige Aussagen unzutreffend und bedürfen einer Richtigstellung. Der Wehringer Bürgermeister wirft den Naturschützern vor, den Dialog aufgekündigt zu haben. Das sei nicht richtig, es habe verschiedene Anfragen gegeben, so der BN. Dass der BN sein Anliegen einem Fachanwalt anvertraut habe, sei im politischen Betrieb normal. Wörtlich heißt es in einer Pressemitteilung, die von Peter Roth, Ottmar Vellinger und Johannes Enzler unterzeichnet ist: "Es verwundert, dass ein erfahrener Politiker und Verwaltungsfachmann das anscheinend als Affront versteht. Da Herr Nerlinger in allen Gesprächen deutlich zu verstehen gab, dass die Gemeinde das als rechtssicher erachtete Projekt durchziehen werde, haben wir auch in einem Runden Tisch keinen Sinn mehr gesehen."

Den Vorwurf, der BN habe an den Ergebnissen der Altlastenuntersuchung gar kein Interesse gezeigt, weil eine von ihm festgesetzte Verwaltungsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet worden sei, wollen die Naturschützer so nicht stehen lassen. Tatsächlich sei das Schreiben so missverständlich formuliert gewesen, dass nicht einmal der Anwalt eine hohe Dringlichkeit gesehen habe.

Menschen sollten "überrumpelt" werden

Verwundert ist der BN laut Mitteilung darüber, dass eine Information der Öffentlichkeit über die neue Lage und die bevorstehende Rodung aus Zeitgründen nicht möglich gewesen sei, da die nötigen Bewertungen und Beschlüsse Vorrang gehabt hätten. Wörtlich heißt es dazu: "Eine entsprechende Pressemitteilung hätte höchstens eine Viertelstunde gekostet. Vielmehr wusste man, dass eine Information einen Aufschrei namentlich in der Bobinger Siedlung hervorgebracht hätte, und zog es vor, die Menschen zu überrumpeln. Die Entlassung der Fläche aus dem Altlastenkataster hätte nämlich dem Vorschlag, die Fläche wieder behutsam in einen Naturwald zurückzuführen, Auftrieb gegeben."

Der BN geht auch auf die Kritik Nerlingers ein, dass immer wieder von einem Auwald gesprochen worden sei. Die Naturschützer stellen klar: "Wenn wir zum Missfallen von Herrn Nerlinger nach wie vor von einem Auwald sprechen, so folgen wir nur den Autoren der Begründung des Bebauungsplans von 2015, die von Auwaldresten, ehemaligen Auwaldbereichen, einzelnen Auwaldparzellen und einem Auwaldkomplex sprechen. Den Vorwurf, dass diese Begriffswahl Hassmails provoziert habe, verbitten wir uns. Wir Initiatoren der Petition haben uns stets bemüht, sachgerecht und respektvoll zu formulieren."

Naturschützer wollen Anzeige erstatten

Kritik üben die Naturschützer am "gewaltigen Polizeieinsatz" zur Absicherung der Rodung. Sie zeuge von einer völligen Fehleinschätzung der Lage. Bislang habe es nur friedlichen Protest gegeben. Die Rodung sei so überraschend vor sich gegangen, dass sich niemand auf die Schnelle hätte organisieren können. Als "fatal" bezeichnen die Naturschützer, dass "die Abschirmung der Öffentlichkeit es möglich machte, dass von den Rodungstrupps auch eine im Plan zum Erhalt vorgesehene größere Fläche mit stattlichen alten Buchen und Kiefern zerstört wurde". Der BN will diesen Verstoß zur Anzeige bringen.