Gospelchor „The Sweet 60s“ singt in Wehringen

Zum Auftakt ihres 18. Konzertjahres seit der Gründung lädt der Landsberger Gospelchor „The Sweet 60s“ am Sonntag, 16. März, um 18 Uhr erstmals in die Katholische Pfarrkirche St. Georg nach Wehringen ein. „Wir werden ein Dutzend weltbekannter Gospelsongs singen wie Hallelujah, Swing Low, Amazing Grace und Oh Happy Day“, sagt Chorleiter Michael Armann. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Am Donnerstag, 20. März, gibt es um 18.45 Uhr im Bürgerheim Denklingen eine Premiere. Der Chor wird gemeinsam mit dem Gebirgsmusikkorps der Bundeswehr Garmisch-Partenkirchen auf Initiative des Landsberger Rotary-Clubs ein Wohltätigkeitskonzert singen. Der Erlös aus den Eintrittsgeldern kommt dem „Domizil Landsberg – Menschen in besonderen Lebenslagen“ zugute.

Wie emotional und kraftvoll der Chor bei öffentlichen Auftritten klingt, bewiesen die „Sweet 60s“ dem Publikum schon mehrmals. Ob beim Friedenskonzert in Dienhausen, bei der Konzertpremiere im Landsberger Stadttheater, bei den Gospelfestivals in Neugablonz oder beim Auftritt in Deutschlands ältestem Gefängnis in Landsbergs sächsischer Partnerstadt Waldheim: Der Chor transportiert nicht nur Töne, sondern auch Gefühle und nimmt die Zuhörer auf eine Reise voller Euphorie, Hingabe und Spiritualität. Hinzukommt ein süßes Alleinstellungsmerkmal. Den Heimweg kann sich jeder Konzertbesucher mit einem Täfelchen „Sweet-60s-Schokolade“ versüßen. (AZ)