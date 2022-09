Grünen-Politiker fordert runden Tisch zum Auwald

Plus Grünen-Kreisrat Felix Senner hätte beim Auwald-Projekt gerne einen runden Tisch, um mit allen Beteiligten, Befürwortern und Gegnern zu sprechen.

Der frischgebackene Grünen-Landtagskandidat Felix Senner hat eine klare Meinung zum Auwald-Projekt. "Ich habe mich schon mit dem Waldrodungsprojekt der Lechstahlwerke im Norden Augsburgs beschäftigt. Es ist aus der Zeit gefallen, Wald für wirtschaftliche Zwecke zu opfern. Da gibt es klare Parallelen zum Auwald-Projekt", sagt Senner.