Himmel und Hölle auf der Theaterbühne

Die Mitglieder des Wehringer Theatervereins Chapeau Claque bringen ein Kloster in den Bürgersaal. Dort geht es mitunter turbulent zu.

Der Saal ist in Dunkelheit getaucht. Gregorianische Gesänge werden eingespielt, die Klosterbrüder ziehen mit Kerzen in die abendliche Messe - bis auf einen: Er hält auf der Bühne im Wehringer Bürgersaal inne und begrüßt mit salbungsvollen Worten die Gäste im Kloster St. Nepomuk. Nach der Lesung lüftet sich schließlich der Vorhang und die Besucher tauchen ein in die besinnliche und ruhige Welt des Klosterlebens. Ruhiges Klosterleben? Das stellt sich auf der Bühne in Wehringen ganz anders dar.

Mit dem Stück „Im Kloster ist der Teufel los“ von Carsten Lögering wird es turbulent im Bürgersaal. Immerhin geht es um einen Teufelsbesuch bei den drei Klosterbrüdern Vater Tobias (Alexander Dohrmann), Bruder Hanno (Felix Pimpl) und Bruder Willi (Andreas Eser). Bei denen ist von klösterlicher Andacht nicht viel zu spüren. Vater Tobias hat permanent Frauengeschichten. Sein Braumeister Willi schaut regelmäßig zu tief in seinen Bierkrug und Gärtner Hanno baut im Klostergarten heimlich Haschisch an. Alle drei wissen um ihre Verfehlungen, dennoch führen sie ein zufriedenes und glückliches Leben. Bis eines Tages der Kardinal einen Aufpasser ins Kloster schickt.

Genießen das „Klostergras“: Bestatter Klaus-Eberhardt Haselhorst (Jürgen Denneler) und Bruder Hanno (Felix Pimpl). Foto: Anja Fischer

Sie schmieden mit dem Bestatter einen Plan

Äbtissin Walburga Teufel, gespielt von Katharina Knake. Sie macht ihrem Namen alle Ehre. Doch die drei Klosterbrüder schmieden zusammen mit ihrem Freund, dem Bestatter Klaus-Eberhardt Haselhorst (Jürgen Denneler), einen Plan. Letzterer nicht ganz uneigennützig, verkauft er doch das als „Klostergras“ titulierte Marihuana aus dem Klostergarten als Nebeneinkommen. Aber so richtig kompliziert wird es erst, als sich noch Postbotin Vera (Anja Patzke), Putzfrau Natalia (Edith Burkart), Polizeimeister Becker (Peter Kugler) und Bestatter-Gattin Hilde Haselhorst (Beatric Patzke) einmischen.

Gelungenes Bühnenbild

Die Besucher hatten ihren Spaß. Und erstaunt waren sie über das gut gelungene Bühnenbild und die wunderbare Maske. Mehrfach wurde in den Pausen das Programmheft durchstöbert auf der Suche nach den Darstellern. Dass die Rollen den einzelnen Schauspielern unter der Regie von Tanja Eser wie auf den Leib geschneidert schienen, tat ein Übriges dazu. Auch Besucherin Andrea Bartenschlager zwar hingerissen von dem abendlichen Theaterbesuch. „Es ist schon eine schöne Einstimmung, dass man hier vor dem Theaterbesuch noch ein Büfett dazu buchen kann“, sagte sie. Sie sei eine Arbeitskollegin von einem der Schauspieler und die jährliche Aufführung sei bereits ein fester Termin im Kalender. Bisher sei sie bei jeder Aufführung dabei gewesen. „Die Gruppe wird immer größer, mittlerweile kommen noch Familie und Freunde mit, weil es immer so ein schöner Abend ist“, sagte sie.

Begeistert wurde das Hin und Her auf der Bühne verfolgt, manch einer betonte, dass er sich kaum erinnern könne, wann er das letzte Mal so gelacht habe. Damit hat der Theaterverein „Chapeau Claque“ seinem Ruf alle Ehre gemacht. Einem Ruf, der ihm schon weit vorauseilt: Alle sieben angekündigten Vorstellungen sind ausverkauft.

