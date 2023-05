In der Wehringer Wassertretanlage geht es wieder rund

Die sanierte Wassertretanlage in Wehringen ist eröffnet. Elf Grad kaltes Wasser für das "kleine Heilbad".

Auch durch das elf Grad kalte Wasser ließ sich Wehringens Bürgermeister Manfred Nerlinger nicht davon abhalten, die erste Runde in der sanierten Wassertretanlage an der Wertachleite in Wehringen zu laufen.

Er freute sich, den beliebten Ausflugspunkt wieder für die Benutzung freigeben zu können. Die Anlage sei wegen ihrer idyllischen Waldrandlage sehr beliebt. Doch die Sanierung sei nach fast 25 Jahren dringend nötig gewesen. "Die Fliesen fielen ab, Fugen waren brüchig, die Betoneinfassung marode, die Geländer nicht mehr sicher und das Becken nicht mehr dicht", erinnerte sich Nerlinger.

Die Maßnahmen zielten auf eine technische Sanierung, eine Sanierung des Beckens selbst sowie auf eine optische Aufwertung der Beckenanlage. So wurden Edelstahlwannen eingesetzt und mithilfe eine Pflasterung ein barrierefreier Zugang zur Anlage ermöglicht. Gespeist werden die Becken von der Herbrechtsquelle, die elf Grad kaltes Frischwasser zuführt.

Früheres Bad am Leitenberg: Wassertretanlage folge der Tradition

"Damit ist unser kleines Heilbad wieder perfekt", sagte Bürgermeister Nerlinger und spielte damit auf die Geschichte des Leitenbades an, welches vor rund 600 Jahren ganz in der Nähe der Wassertretanlage, am Leitenberg, ins Leben gerufen wurde. "Dieses Bad wurde seinerzeit von den Edelleuten der Reichsstadt Augsburg sehr geschätzt", so Nerlinger. Die Wassertretanlage folge dieser Tradition.

