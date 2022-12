Wehringen

In Wehringen soll eine neue Anlage für betreutes Wohnen entstehen

Auf diesem freien Grundstück in der Wehringer Westendstraße soll eine Wohnanlage für betreutes Wohnen entstehen.

Plus In Wehringen sollen 26 Wohneinheiten für betreutes Wohnen entstehen. So sieht der Zeitplan aus.

Rund um die Westendstraße in Wehringen gibt es einige Baustellen. Bald könnte eine weitere dazukommen. Denn ein Investor plant, ein Gebäude für betreutes Wohnen mit 26 Wohneinheiten zu erstellen.

