Der Faschingsclub Wehringen zündet zum Jubiläum eine Rakete

Unter dem Motto "50 Jahre Höhenflug" startet der Faschingsclub Wehringen in sein Jubiläumsjahr.

Vor 50 Jahren wurde der Faschingsclub Wehringen gegründet, doch Faschingstreiben gab es schon vorher in Wehringen, wie sich Wilhelm Stegmann, Gründungsmitglied, erinnert. "Einige hatten sich schon in früheren Jahren verkleidet und einen Faschingswagen durch den Ort geschoben. Als das dann immer größere Bahnen zog, wollte man sich gegen etwaige Schäden versichern. Der Versicherungsagent sagte uns, dass wir dazu einen Verein brauchen."

Wie sich der Schlachtruf der Wehringer Faschingsclubs verändert hat

So fanden sich denn 1973 zahlreiche Wehringer im Gasthaus Stegmann zusammen, um einen Verein zum Zweck der "Pflege der Geselligkeit und des Humors" zu gründen. Dies sollte mit der Durchführung eines bunten Abends und eines Faschingsumzuges geschehen.

110 Bilder Das war der Wehringer Faschingsumzug 2018 Foto: Anja Fischer

Zwei Programmpunkte, die seither fest ins Wehringer Jahresprogramm gehören. Schon in den Anfangsjahren etablierte sich dazu ein erster Schlachtruf: "Wenn alles singt, trinkt, liebt und lacht, dann ist die Wehringer Fasenacht!" Dieser geriet mit den Jahren in Vergessenheit. 1995 wurde ein neuer, prägnanterer Schlachtruf aus der Taufe gehoben. Seither schallt es zur Faschingszeit "Wehri-Wehro" durch den Ort.

Und es gibt sogar ein Lied, das den Wehringer Fasching besingt, komponiert und getextet von Theo Bachschmid. Immer schon besticht das Programm der bunten Abende durch die wohldosierte Mischung aus augenzwinkernden Verweisen auf den dörflichen Alltag, gekonnten Einlagen mit Tanz und Gesang und zahlreichen Sketchen und Einaktern. Damit bringen sie immer wieder frischen Schwung in den Alltag und skizzieren liebevoll das dörfliche Geschehen ebenso wie die kleinen Eigenheiten von Mann und Frau.

Umzug in Wehringen findet traditionell am Faschingsdienstag statt

Schlagzeilen weit über die Dorfgrenzen hinaus macht der Faschingsclub Wehringen schon seit vielen Jahren mit seinem Umzug, der sich am Sonntag, 19. Februar, durch den Ort schlängelt. Der Vorsitzende des Faschingsclubs, Franz Schneider, kennt diesen Umzug schon seit seiner Kindheit. "Meine älteren Brüder und ihre Freunde haben dazu schon immer Faschingswagen gebaut." 1975 sei das erste Mal die Burschenschaft dabei gewesen. "Damals haben sie ein Wikingerschiff gebaut, das aber am Ende des Umzugs auseinandergefallen ist", erinnert sich Franz Schneider und lacht. Bis einschließlich 1990 war der ACK, so der Name, den sich die Burschen gegeben hatten, mit dabei. "Der Umzug in diesem Jahr wird wieder ein fröhliches Fest", verspricht Franz Schneider. Ganz im Sinne der vergangenen 20 Jahre, in denen sich die Größe des Umzugs verdoppelt hat. Die Wehringer Mitglieder haben ihren Faschingswagen in eine Jubiläumsrakete verwandelt.

Lesen Sie dazu auch

Dabei ist der Wehringer Fasching nicht ausschließlich Vereinssache: Für viele Wehringer ist es eine Ehre, mit dabei zu sein. So waren in früheren Jahren schon der Kindergarten, der Männergesangsverein Lyra, der "Biervernichtungstrupp" oder der Musikverein mit von der Partie, wenn es um die Gaudi ging. Selbstverständlich sind auch Gäste aus anderen Faschingshochburgen im Landkreis gerne in Wehringen gesehen. So wie die "andre Stauden Feierwehrkapell’n", die in diesem Jahr erstmals beim bunten Abend auftreten wird. In diesem Jahr dürfen sich alle Besucher der bunten Abende zudem auf eine Premiere freuen: Der FCW hat ein neues Bühnenbild in Auftrag gegeben, das zum ersten Mal den Hintergrund für das geplante Bühnenspektakel geben wird.

Das Faschings-Programm in Wehringen 2023

Die Termine im Wehringer Fasching auf einen Blick:

Faschingsparty am 21. Januar, 19 Uhr

Bunter Abend am 3. und 4. Februar, jeweils um 19.30 Uhr in der Turnhalle Wehringen , Kartenvorverkauf ist am 28. Januar um 9 Uhr in der Turnhalle Wehringen

, Kartenvorverkauf ist am 28. Januar um 9 Uhr in der Turnhalle Faschingsumzug am Faschingssonntag, 19. Februar, 14 Uhr durch Wehringen

Einen Überblick aller Faschingsumzüge in der Region haben wir hier für Sie.