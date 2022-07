Wehringen

Klimacamp Augsburg organisiert Radtour zum Wehringer Auwald

Plus Die mögliche Rodung eines Wehringer Waldstücks für ein neues Gewerbegebiet bleibt ein Thema. Dort gab es jetzt eine überraschende Entdeckung.

Von Elmar Knöchel, Maximilian Czysz

In den vergangenen Wochen ist es still geworden um den Wehringer Auwald. Das Gelände wurde abgesperrt, ein Betreten ist nicht mehr erlaubt. Doch im Augsburger Klimacamp ist das Thema weiterhin präsent. "Wenn man sich schon mit dem Thema Umwelt- und Klimaschutz beschäftigt, darf das regionale Umfeld nicht aus den Augen verloren werden", sagt Studentin Rica Schlier. Sie organisiert am Samstag eine Radtour nach Wehringen. Ziel sei es, auf die im Herbst bevorstehende Rodung hinzuweisen und allen Interessierten die Möglichkeit zu geben, mit Umweltschützern ins Gespräch zu kommen. Im Fokus soll das Thema Wald stehen. Dazu würden voraussichtlich 30 bis 40 Radler um 10 Uhr am Augsburger Rathaus starten und gegen 11.15 Uhr eine erste Pause am Bobinger Festplatz einlegen. Danach soll es nach Wehringen gehen, wo für die Teilnehmenden ein Rundgang geplant ist. Interessierte könnten sich, so Organisatorin Schlier, während der Fahrt jederzeit anschließen.

