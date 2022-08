Wehringen/Königsbrunn

vor 17 Min.

516 Kilometer durch Schottland: Zwei Wanderer aus der Region erzählen

Plus Vier Wochen waren zwei Wanderer aus der Region in Schottland unterwegs. Was sie alles erlebt haben.

Von Anja Fischer

Eine ganz besondere Tour durch das wilde Schottland haben Reinhold Baur aus Wehringen und Josef Heirich aus Königsbrunn hinter sich. Sie haben das Land ganze vier Wochen zu Fuß erkundet und sind dabei nicht nur einen, sondern gleich vier bekannte Wanderwege gelaufen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .