Liedermacher Roland Hefter: "Die Bayern sind schon ein lustiges Völkchen"

Roland Hefter kommt am 5. Januar in den Bürgersaal Wehringen. „So lang’s no geht“ lautet der Titel seines aktuellen Bühnenprogramms.

Das alte Jahr geht zu Ende, Hand aufs Herz: Wie war es für Sie?



Roland Hefter: Das alte Jahr war relativ chaotisch, man wusste nicht, ob Corona noch einmal kommt oder nicht. Dazu gab es viele Nachholtermine von Konzerten und schon wieder neue Termine, die gespielt werden mussten. Nicht immer waren alle Plätze im Saal besetzt, die Leute waren unsicher. Insofern ist das neue Jahr für uns Kulturschaffende ein bisschen ein Neuanfang. Wehringen ist bei mir der letzte verschobene Termin, der noch nachgeholt wird, dann geht’s ab ins neue Jahr.

Welche Vorsätze werden Sie im neuen Jahr nicht umsetzen?



Hefter: Weniger arbeiten, mehr Sport treiben, gesünder leben, also eigentlich alles. Es geht so weiter wie bisher, aber so schlecht war es ja nicht.

Deutschland muss sparen, Roland Hefter auch?



Hefter: Ich bin ehrlich, ich friere ganz ungern. Ich hab' ein Zimmer in meiner Wohnung, das wird gar nicht beheizt, da bin ich aber selten drin. In den anderen Zimmern ist es schon angenehm. Ich dusche nur kurz, ich habe keine Badewanne und ich habe immer schon geschaut, dass ich es mit dem Heizen nicht übertreibe, deshalb ist bei mir das Einsparpotenzial relativ gering.

Was erwartet Gäste im nächsten Jahr musikalisch?



Hefter: Ich bin das ganze Jahr mit meinem aktuellen Programm unterwegs und spiele wieder mit einer Band auf dem Oktoberfest. 2024 werde ich im ersten Halbjahr ganz wenige Veranstaltungen spielen und viele neue Lieder schreiben, deshalb freue ich mich, dass ich im nächsten Jahr noch ganz viele Auftritte habe und das Programm noch oft spielen darf.

Was ist das besondere an Bayern?



Hefter: In Bayern ist es wunderschön, die Leute hier führen ein wirklich schönes Leben. Wir pflegen zwar unsere Tradition, aber wir gehen mit unserer Heimatliebe lässig um. Da ist die Dankbarkeit, dass wir hier leben können, auf jeden Fall größer als so Heimatstolz, mit dem ich selbst wenig anfangen kann. Obwohl ich wirklich unser Bayernland über alles liebe. Ich bin von allen Ecken von Bayern sehr begeistert. Die Bayern sind schon ein lustiges Volk. Wir waren schon immer eine Mischung aus verschiedenen Völkern und ich meine schon, dass man das spürt: diese Weltoffenheit, haben die meisten Bayern in sich.

Deshalb auch bayerische Musik?



Hefter: Ja, im Dialekt sowieso, weil ich finde, dass das Bayerische das Hauptwerk der Kultur und die Sprache ein wichtiges Kulturgut ist. Das darf nicht verloren gehen. Was die Sprache betrifft, bin ich deshalb auch gegen gendern, obwohl ich generell natürlich für Gleichstellung bin. Diese Meinung vertrete ich auch in meinem Amt als Stadtrat in München. Da bin ich ja ein Volksvertreter. In meinem Umfeld gendert keiner aus dem Volk! Mit dieser momentanen Mode in der Sprache, - das Gendern ist für mich eine Modeerscheinung, und zwar eine Abgelaufene - weil die jungen Menschen das überhaupt nicht mehr machen, bauen wir nur Distanz zu vielen Bürgern auf und tragen, umso mehr es in politischen Reden zum Standard wird, zur Politikverdrossenheit bei.

Zur Person: Mehr Infos zu "Ein Mehr an Kultur" und zum Engagement des Vereins gibt es unter www.musikverein-wehringen.de.