Mann bei Unfall leicht verletzt

Bei einem Zusammenstoß wird ein Mann in Wehringen leicht verletzt.

Ein 52-Jähriger bog am Montag um 6.15 Uhr von der Westendstraße kommend nach rechts in die Wertachstraße in Wehringen ein. Dabei übersah er einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten Pkw, so- dass es zu einem Zusammenstoß kam, berichtet die Polizei.

Leicht verletzt nach Unfall in Wehringen

Dessen Fahrer wurde leicht verletzt und zu weiteren Untersuchungen vom Rettungsdienst in die Wertachklinik nach Bobingen gebracht. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf 5500 Euro geschätzt. (AZ)