Motorradfahrer erkennt Abbiegemanöver zu spät und stürzt

Unfall Wehringen Zu einem Unfall mit Personenschaden kam es am Freitag gegen 12 Uhr in der Wehringer Hauptstraße. Der Fahrer eines weißen Passat befuhr die Hauptstraße in südlicher Richtung. Kurz nach dem Rathaus wollte er nach links auf den Parkplatz eines Geschäftshauses abbiegen. Ein hinter ihm fahrender Motorradlenker erkannte dies nicht und überholte den PKW. Auf Höhe des linken Vorderrrades d kam es zum Zusammenstoß. Der Kradfahrer stürzte und zog sich dabei Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Zur Schwere der Verletzungen konnte die Polizei vor Ort keine Angaben machen. Der PKW-Lenker blieb unverletzt. Sein Fahrzeug musste allerdings mit Achsschenkelbruch abgeschleppt werden. Zur Schadenshöhe gibt es noch keine Angaben. Die Wehringer Hauptstraße war rund eine halbe Stunde lang gesperrt. (elkn)

Foto: Elmar Kn�chel