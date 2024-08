Nach Wasserschaden: Familie zieht gegen Bauträger vor Gericht

Eigentlich wirkt die Doppelhaushälfte der Familie Benninghoff beim Betreten ganz gemütlich und modern. Drei Kinder wuseln durchs offene Wohnzimmer, die Küche ist neu, die Fenster sind bodentief. Eine Etage tiefer sieht es jedoch anders aus. Im Keller ist der bereits verlegte Boden wieder herausgerissen, die Wände voller Löcher und feuchter Flecken.

Melanie Benninghoff versucht das Ausmaß des Schadens zusammenzufassen: „Unsere Garage ist voller kaputter Möbel, wir können unseren Keller nicht nutzen und müssen abwechselnd trocknen und pumpen.“ Grund dafür soll, laut der Benninghoffs, die benachbarte Doppelhaushälfte sein. Der Bauträger, der auch ihr Haus baute, hat diese bisher nicht verkauft. Sie befindet sich im Rohbau. Durch undichte Leitungen und Fenster soll das Wasser bei den Benninghoffs durch Wände und die gemeinsame Bodenplatte in den Keller laufen. „15 Zentimeter hoch stand das Wasser im Februar“, sagt Holger Benninghoff.

Seit Monaten laufen die Pumpen

Erst im Januar des vergangenen Jahres ist die Familie in ihre neue Doppelhaushälfte gezogen. Im Februar 2024 stand dann das Wasser so hoch in ihrem Keller, dass die Feuerwehr zum Abpumpen anrücken musste. Ende Mai zur Zeit des starken Hochwassers in der Region, das zweite Mal. Zuletzt Ende Juni. „Unser Estrich und die Kellerwände sind nass, genauso wie der Boden“, sagt Melanie Benninghoff. Ein von der Familie beauftragter Gutachter bestätigt das. Er geht allein für den ersten Wassereintritt von einem Schaden von rund 28.000 Euro aus. Türzargen mussten herausgerissen werden, die Heizung stand unter Wasser. „Ich habe drei Kinder, ich will nicht im Schimmel leben“, sagt Holger Benninghoff. Der 50-Quadratmeter-Keller sei als Wohnkeller gedacht gewesen. Das Büro könne der Berufsschullehrer seit Monaten nicht nutzen. „Außerdem haben wir viel Geld vorgestreckt für das Trocknen des Kellers, Gutachterkosten und Stromkosten für die Pumpen.“ Insgesamt 10.000 Euro wären so zusammen gekommen.

Icon Vergrößern Statt eines Büros, stehen Bautrockner im Keller. Wo Laminat lag, ist nur Putz. Foto: Jennifer Kopka Icon Schließen Schließen Statt eines Büros, stehen Bautrockner im Keller. Wo Laminat lag, ist nur Putz. Foto: Jennifer Kopka

Die Familie hat sich einen Anwalt genommen und bei Gericht einen Antrag auf einstweilige Verfügung eingereicht. „Der Antragsgegner soll Maßnahmen ergreifen, die ausreichend sind meine Mandanten vor dem Wasser zu schützen“, sagt Anwalt Andreas Paessler. Der Streitwert des Verfahrens ist auf 32.000 Euro angesetzt.

Der Richter fragt: Reichen Poolnudeln als Abdichtung aus?

Anfang der vergangenen Woche erschien vor dem Landgericht Augsburg das Ehepaar, das Geschäftsführer zweier im Nachbarlandkreis ansässiger Baufirmen ist, mit ihrem Anwalt Peter Herzog. Gegenüber unserer Redaktion will es sich nicht persönlich äußern. Der Vorsitzende Richter Matthias Ernst erläuterte den Grund des Verfahrens: Die Bauträger sollen das Haus bezüglich der Rohre in der Bodenplatte, Kellerfenstern und der Heizung sichern. Verschiedene Maßnahmen seien seitens der Bauträger schon geschehen: Deckel wurden über Rohren angebracht, die in der Kellerwand für den Wärme-Pumpenanschluss vorgesehene Öffnung wurde verschlossen, Fenster wurden mit Brunnenschaum und Poolnudeln abgedichtet. Die Frage sei, ob dies ausreichend ist.

Icon Vergrößern Der Keller wurde im Februar bis zu 15 Zentimeter mit Wasser geflutet. Foto: privat Icon Schließen Schließen Der Keller wurde im Februar bis zu 15 Zentimeter mit Wasser geflutet. Foto: privat

Rechtsanwalt Herzog räumte ein, dass das Wasser im Februar im Keller stand. „Danach ist aber nie wieder Wasser rübergekommen.“ Holger Benninghoff betonte, die Familie habe immer Angst, dass wieder Wasser eindringe: „Wir haben Angst um unser Eigentum.“ Im Gerichtssaal wurde deutlich: Schon die Bauphase war zwischen Familie und Bauträger schwierig. Im Saal werden zwei unterschiedliche Baugenehmigungen präsentiert. Erst hätte der Bauträger, laut Familie, ohne Baugenehmigung und Bodenprobe das Haus höher bauen wollen, bis das Landratsamt die Baustelle stilllegte. Nachdem sich die Familie auf eigene Kosten nachträglich eine weiße Wanne, also wasserundurchlässigen Beton, hätte einbauen lassen, ging es weiter. Auch die Fenster müsse die Familie nun auf eigene Kosten abdichten, um sie hochwasserfest zu machen. Bauherren, die in Wehringen ebenfalls mit dem Bauträger-Paar gebaut haben, bestätigen die Schwierigkeiten ihrerseits während des Baus.

Lichtschächte sollen die Fenster dicht machen

Der Geschäftsführer des Bauunternehmens räumte Fehler bei den Fenstern ein: „Die Lichtschächte werden wir wahrscheinlich hochmauern.“ Benninghoff bemängelte, dass die Familie den Eindruck habe, dass die Bauträger immer nur provisorisch Lösungen fänden, wie Steine, die als Abdichtung auf den Rohren dienen würden. „Der Stein liegt seit vier Jahren auf dem Rohr“, sagte die Bauunternehmerin, er leiste gute Dienste. Richter Matthias Ernst regte an gleich eine Lösung zu finden, die kein Provisorium ist, auch im Hinblick auf den Verkauf der Doppelhaushälfte. Zunächst schienen sich beide Parteien darauf zu einigen, nochmals ein Gutachten einzuholen. Am Ende einigten sie sich auf den Einbau von Lichtschächten in das Nachbarhaus der Familie. Innerhalb von zwölf Wochen sollen die Bauträger druckwasserfeste Lichtschächte durch einen Fachbetrieb einbauen lassen und die Rohre zusätzlich abdichten. „Ich bin mir sicher, ein weiteres Gutachten hätte ans Licht gebracht, dass alles bereits dicht ist“, sagte der Anwalt der Bauunternehmer am Ende der dreieinhalbstündigen Verhandlung. Ein Vergleich trage aber immer zur Befriedung bei. Ein erneutes Gutachten war in der Verhandlung seitens der Antragsgegner an der Kostenfrage gescheitert.

Die Familie aus Wehringen verklagt die Bauunternehmer auf Schadensersatz

Familie Benninghoff hofft nun, dass innerhalb der drei Monate nicht wieder ein Starkregen ihren Keller überflutet. „Es ist weiterhin sehr belastend, dass wir den Keller nicht nutzen können“, sagt Melanie Benninghoff. Die Familie verklagt das Bauunternehmen zusätzlich auf Schadenersatz. Die Klage sei, laut Anwalt, gerade zugestellt worden.