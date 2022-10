Neue Vorsitzende führt den Frauenbund ins Jubiläumsjahr

Der Wehringer Frauenbund feuert sein 50-jähriges Bestehen. Fast wäre die Feier ins Wasser gefallen.

Denn noch im letzten Jahr hatte es so ausgesehen, als könnte der Frauenbund Wehringen sein 50-jähriges Gründungsjubiläum nicht mehr feiern. Nach dem Entschluss der damaligen Vorsitzenden Gisela Lautenbacher, nach über zwanzig Jahren nicht mehr als erste Vorsitzende zur Verfügung zu stehen, sah es lange Zeit so aus, als müsste sich der Zweigverein des KDFB auflösen.

Alexandra Schmid fasste sich schließlich ein Herz und führte den Verein in eine neue Zukunft. Eine Zukunft, die erst einmal mit dem Blick in die Vergangenheit begann, dem Blick auf die letzten 50 Jahre des Vereins.

Umfangreiches Programm beim Wehringer Frauenbund

Und da, so berichtete es Hildegard Kienle, ebenfalls zwanzig Jahre lang erste Vorsitzende des Frauenbunds Wehringen, gab es mehrmals Schwierigkeiten, motivierte Frauen für den Vorsitz zu finden. "Schon in der Gründungsversammlung am 12. Oktober 1972 waren zwar zwölf Frauen anwesend, eine Vorstandschaft konnte aber an diesem Abend nicht gewählt werden", erinnerte sich Kienle. Die Wahlen 1977 seien ebenfalls holprig gewesen, nur für ein Jahr konnte eine Führung gefunden werden.

So wurde schon 1980 wieder eine Vorstandschaft gewählt. "Niemand von uns hat sich damals um diese Aufgabe gerissen, wir wurden mit sanftem Zwang überredet", erklärte Hildegard Kienle. Dann aber sei eine engagierte und dauerhafte Vorstandschaft gefunden worden, die immer für ein umfangreiches Programm sorgte. Auch das soziale Engagement sei mit den Jahren immer weiter ausgebaut worden. So wurde aus dem Frauenbund Wehringen ein geschätzter Verein, der stets seinen Beitrag zum Gelingen der Dorfgemeinschaft beitrug.

Immer wieder motivierte der Frauenbund auch jüngere Frauen, der Vorstandschaft beizutreten. Die angebotenen Veranstaltungen seien meist gut besucht gewesen, nur wenige Rückschläge hätte es hier gegeben, berichtete Hildegard Kienle. "Nur ein Kurs zum Reifenwechseln war nur mit zwei Frauen besucht", erinnert sie sich schmunzelnd.

Es sei dabei immer ein Bestreben gewesen, einen Beitrag zum Glaubensleben der Pfarrei und dem weltlichen Dorfleben zu leisten. Unterstützt worden sei man durch die politische Gemeinde ebenso wie durch die Wehringer Frauen. Wer dabei den Frauenbund auf das Küchenbüfett bei Festen reduziert, liegt falsch. Zwar ist das eine beliebte Einnahmequelle, aber mit diesen Geldern unterstützen die Frauen Pfarrei, Hilfswerke und Dorfgemeinschaft. Gisela Lautenbacher fasste es zusammen: "In den vergangenen zehn Jahren konnten wir über 18.000 Euro an verschiedene Einrichtungen und Organisationen spenden." Das sei nur möglich, weil die Mitglieder stets bereit seien, unentgeltlichen Dienst für andere zu tun. Über 160 verschiedene Veranstaltungen habe es dazu in dieser Zeit gegeben.

Alexandra Schmid kann stolz sein auf den Verein, dem sie nun vorsteht. Und das ist sie auch. "Ich habe mir nicht vorstellen können, dass es nicht mehr weitergeht, schon gar nicht so kurz vor dem Jubiläum", sagt sie. Dieses wurde nun, unterstützt von der Gemeinde Wehringen und der Raiffeisenbank Bobingen, gebührend gefeiert.

Zu diesem Anlass wurde Gisela Lautenbacher neben Hildegard Kienle zur Ehrenvorsitzenden des Frauenbunds Wehringen ernannt. Und mit dem Blick in die Vergangenheit rüsten sich Verein und Vorstandschaft für die Zukunft. Pfarrer Hubert Ratzinger mahnte, dafür immer wieder über den eigenen Tellerrand zu schauen. Wehringens zweiter Bürgermeister Max Schuler lobte zudem das große soziale Engagement der Frauen, ohne dieses würde vieles an ehrenamtlicher Unterstützung nicht funktionieren. Dafür wolle er die Wertschätzung der Gemeinde überbringen.