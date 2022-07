Unterschriftensammlung gegen neues Gewerbegebiet in Wehringen läuft weiter

Die Initiatoren der Petition wollen mehr Menschen die Möglichkeit geben, sich gegen das viel diskutierte Projekt im Wehringer Auwald einzutragen.

Fast 1500 Menschen sprechen sich gegen ein neues Gewerbegebiet im Wehringer Auwald aus: Sie haben an der Online-Petition teilgenommen. Sie soll jetzt verlängert werden.

Die Unterschriftensammlung wurde jüngst an den Wehringer Bürgermeister Manfred Nerlinger übergeben. Nach Mitteilung des Bobinger Ortsgruppe des Bund Naturschutz appellierten darin Menschen überwiegend aus der Region, die Erweiterung des Gewerbegebiets Auwald aufzugeben. Für das Projekt sollen fünf Hektar Wald in unmittelbarer Nähe der Bobinger Siedlung zum Opfer fallen. Angesichts der Dramatik des Klimawandels und des Artensterbens hielten die Unterzeichnenden ein Vorhaben dieser Art für nicht verantwortbar, so der Bund Naturschutz. Die Ersatzaufforstungen kompensierten ihrer Ansicht nach den Schaden nicht.

Altlastenuntersuchung in dem Waldstück dauert noch an

Ursprünglich wollten die für die Petition verantwortlichen Gruppen Bund Naturschutz und Fridays for Future die Sammlung der Unterschriften mit der Übergabe beenden. Nun haben sie entschieden, bis zum Jahresende weiter zu sammeln. Grund ist, dass nach Aussage des Bürgermeisters der Beginn der Baumaßnahmen wegen der aufwendigen Altlastenuntersuchung sich mindestens bis zum Winter 2023/2024 verzögern wird. Außerdem würden erst jetzt viele Menschen auf das Thema aufmerksam werden, so der Bund Naturschutz. Ihnen soll die Möglichkeit gegeben werden, sich dem Protest anzuschließen. Die Petition kann auf der Internetplattform openpetition unter dem Titel "Keine Waldvernichtung für ein Gewerbegebiet in Wehringen!" unterzeichnet werden.

Gemeinde Wehringen soll nach Alternativen suchen

"Wir müssen den Druck der Zivilgesellschaft auf dieses hochproblematische, nicht mehr zeitgemäße Projekt noch erhöhen. Wir wollen die Gemeinde dazu bewegen, nach ökologisch sinnvollen Alternativen wirtschaftlicher Entwicklung zu suchen", so Peter Roth vom Bund Naturschutz "Wir werden alles dafür tun, dass der Protest in friedlichem und respektvollem Dialog verbleibt. Jede Unterschrift erhöht die Chance dafür."

