Neues Gewerbegebiet in Wehringen: Waldrodung frühestens Ende 2023

Das in Auftrag gegebene Bodengutachten für das geplante Gewerbegebiet verzögert sich. Daher ist eine mögliche Abholzung frühestens im Herbst nächsten Jahres möglich.

Zum wiederholten Male stellte sich Manfred Nerlinger, der Wehringer Bürgermeister, den Gegnern des geplanten Gewerbegebiets zum Gespräch. Diesmal ging es um die Übergabe der Online-Petition.

Nach zwei Monaten kamen rund 1500 Unterschriften zusammen. Peter Roth vom Bund Naturschutz erläuterte: "Es wird immer noch weiter unterschrieben." Auf der Petition seien über 500 Bobinger, aus der Siedlung mehr als 200 zu finden. Manfred Nerlinger erwiderte: "Als Wehringer Bürgermeister interessieren mich in erster Linie die Unterschriften aus Wehringen. Von dort kommen weniger als 90." In seiner Gemeinde stoße das geplante Gewerbegebiet auf breite Zustimmung. Wehringen brauche Platz, um sich entfalten zu können. Neue Arbeitsplätze am Heimatort würden überwiegend positiv gesehen.

Besorgte Bobinger halten Projekt für aus der Zeit gefallen

Zur Übergabe der Petition waren viele besorgte Bobinger gekommen. Diese äußerten die bereits bekannten Bedenken. Verkehrs- und Lärmbelastung für die Bobinger Siedlung, aber auch das Verschwinden eines Stückchens Natur. So ein Projekt passe einfach nicht mehr in die Zeit. Der Wehringer Gemeindechef sagte, dass er diese Argumente durchaus verstehe. Doch ein Bürgermeister müsse das große Ganze im Auge behalten. Es gelte, die Interessen der Gemeindeentwicklung, des Natur- und Denkmalschutzes und das Wohl der Bürger im Auge zu behalten.

Dass das Gewerbegebiet genau an dieser Stelle entstehen soll, sei laut Nerlinger nicht zuletzt eine historische Altlast der Stadt Bobingen. Als in den 1970er-Jahren der SPD-Bürgermeister Hartmut Gärtner dafür gesorgt hatte, dass ein Großteil des ehemaligen Hoechst-Fabrikgeländes der Stadt Bobingen zugesprochen wurde, habe Wehringen das Auwald-Areal als Ausgleich erhalten. Damals schon unter der Prämisse, dass dies einmal als Industrie- oder Gewerbegebiet genutzt werden könnte. Daher habe man im Wehringer Gemeinderat mit Sorge beobachtet, dass die Siedlung in den darauf folgenden Jahren immer näher an das ehemalige Fabrikgelände herangerückt sei. Trotzdem habe man die Planung immer unter der Maßgabe betrieben, die Belastungen für die Menschen in der Siedlung so gering wie möglich zu halten.

Klimagerechte Energie für neues Gewerbegebiet im Auwald?

Man habe sämtlichen Einwendungen und Wünschen aus dem Bobinger Stadtrat entsprochen. Eine Entwicklung eines Gewerbegebietes an anderer Stelle sei in Wehringen einfach nicht möglich. Mittlerweile gebe es Bestrebungen, das Gebiet mit klimagerechter Energie zu versorgen. In diese Versorgung könnten auch die bereits bestehenden Betriebe an der Waldstraße mit eingebunden werden. Da die Verhandlungen dazu im Moment laufen würden, könne er dazu noch nicht mehr sagen, so Nerlinger.

Der Bobinger Kulturpreisträger Reinhold Lenski erklärte, dass er die Zwickmühle des Wehringer Bürgermeisters verstehe. "Mittlerweile wird immer mehr Menschen klar, dass das ewige und Industrie an Grenzen stößt. Doch Sie als Bürgermeister müssen die Belange der Industrie und der Bürger im Auge haben. Da habe ich, ehrlich gesagt, Mitleid mit Ihnen." Peter Roth machte zum Schluss noch einmal deutlich, dass der Wald dort zwar überwiegend Fichtenwald wäre, dass die Verjüngung aber bereits begonnen habe und sich in kürzester Zeit ein ökologisch wertvolles Gebiet entwickeln könnte. Auch das Argument der Ausgleichsflächen sehe er kritisch. Denn es sollen Flächen aufgeforstet werden, die im Moment landwirtschaftlich genutzt würden. Dadurch würden weder Flächen entsiegelt, noch hätte das einen besonders positiven Effekt auf die Wehringer CO₂-Bilanz.