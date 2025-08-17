Pilger der Hoffnung

Sieben kleine Pilgerinnen und Pilger trafen sich im Pfarrhof in Wehringen um den „Weg der Hoffnung“ zu gehen. Nach einer Einführung zum Thema ging´s mit den dazugehörigen Utensilien der Jakobsmuschel und dem Pilgerpass auf den Weg. Die geistliche Begleitung bildete das Betreuungsteam vom Pfarrgemeinderat Birgit und Sonja. Nach der dritten Station traf die Pilgergruppe an der Kirche auf die Herbergsmama Gisela, diese die Pilgerinnen und Pilger in die Kirche zur Andacht begleitete. Nachdem der letzte Stempel im Pass eingetragen war ging´s weiter zur „Herberge“ in den Pfarrhof. Nun durften die Kinder einen aus Holz gefertigten Anker bemalen und verzieren. Da hörte man schon den ein oder anderen Magen knurren und Gisela servierte das Pilgermenü und als Nachspeise gab´s ein Pilgereis. Ein schöner, sonniger Tag neigte sich dem Ende zu und jedes Kind erhielt am Ende des Ferienprogrammes eine eigene Pilgerurkunde. Fazit des Pilgertages: „Verliere niemals die Hoffnung, höre auf dein Herz, Gott ist dein Anker, er ist immer da und lässt dich niemals allein“.

