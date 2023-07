Roma-Wohnwagengruppe zieht nach Verhandlungen aus Wehringen ab

Da sind Sie wieder mal unsere beiden „Gutmenschen“

aus Schwabmünchen und wohl die bekanntesten „besonderen Freunde" der Gemeinde Wehringen und ihren immer für die Gemeinde „vorzüglich auftretenden" Bürgermeister Manfred Nerlinger und das nicht nur beim "berechtigten Abholzens" der alten bereits "ausgewachsenen Fichten" im Auwald, für ein weiters notwendiges "Industrie-Gebiet der Gemeinde Wehringen, um den aufstrebenden Ort weiter vorwärts zu bringen!



Wo aber dafür "genügend" und auch mit dem Landratsamt abgestimmten, mit "jungen Bäumen" bepflanzte "Ausgleichflächen" geschaffen wurden, das vergessen aber natürlich die angeblichen Naturschützer gerne, gelle!



Dass das allen "grünen Anhänger" noch zu wenig ist, das versteht sich doch von selbst, oder liege ich da vielleicht falsch?



Haben sich die „Beiden Schwabmünchner“ den ganzen Zeitungs-Artikel wenigstens ganz durchgelesen, bzw. sich ein Bild vor Ort gemacht, wo sich denn das „Fahrende Volk“ mitten in der Natur, ohne die Gemeinde erst zu fragen, bzw. sich mit ihr abzustimmen niedergelassen haben, NEIN, bestimmt nicht. Da ist weder ein Stromanschluss (dafür haben die Leute ja ihre stinkende Generatoren dabei) noch eine Abwasserstelle, bzw. Möglichkeit die "Chemie-Toiletten" zu entsorgen, das nur auf "regulären Stellplätzen" und "Campingplätzen" möglich ist.



Ich weiß von was ich spreche/schreibe, ich besitze ja schließlich auch "ein Wohnmobil" das nach einem Marderbiss in einen Bremsschlauch, auf dem "Wohnmobil-Stellplatz" in Potsdam nun letzte Woche vom ADAC, glücklicherweise aus Berlin wieder zu meinem Fiat-Händler nach Bobingen zurück gebracht wurde!



Ich persönlich, habe mir am Sonntag, nach dem Besuch unserer „Wasser-Tretanlage“ am Wehringer Waldesrand, auf dem Weg zum „Neuen Berg“ der nach Straßberg führt und mit einem „Durchfahrts-Verbotsschild“ für Pkw gekennzeichnet ist, (genauso eben auch wie der Weg zum „Rollweiher“ der „auch nur für Landwirtschaftliche Fahrzeuge“ frei gegeben ist) die Mühe gemacht mit dem Fahrrad hin gefahren und habe mir die Lage vor Ort aus „ausreichender Entfernung“ nur kurz angeschaut, bevor die wohl auf mich „gehetzten“ und zukommenden „kläffenden Hunde“ mich erreichen konnten!



Genau auf dem Grundstück neben meinem „ehemaligen Landwirtschaftlichen Grundstück“ stand das „Wohnwagen-Dorf“ das ich schon vor vielen Jahren, neben dem Rollweiher liegend, dem damaligen Bürgermeister Hans Merk an die Gemeinde Wehringen verkauft habe. Der war ja „dem Naturschutz“ sehr verbunden und hat die Empfehlung des „Bund Naturschutzes“ aufgegriffen und mein „ehemaliges Grundstück“ wurde deshalb „nicht“ mehr für „Landwirtschaftlich Zwecke“ von ihm weiter verpachtet, sondern der Aufforstung mit Bäumen zugeführt.



Bereits bei dem Zufahrtsweg, vor dem „kleinen Brückchen“ das über den „Luss-Graben“ führt, war bereits ein „riesiger Abfallhaufen“ (bereits nach ein paar Tagen) mit zum Teil offenen Müllsäcken zu sehen, die zwischen den dortigen gelagerten Baumstämmen auf einer Plane verteilt waren! Da muss wohl die Gemeinde ein „Müllfahrzeug“ anfordern und Bezahlen, denn diese Leute lassen den Müll nämlich einfach liegen und genauso wird das auch in Schwabmünchen und woanders der Fall sein, so nehme ich das zumindest an!



Wer bitte kann denn beurteilen und überprüfen, ob in dem vom „Wehringer Fischerei-Verein“ angepachteten Rollweiher“ (Nn dem Verein bin ich auch „Gründungs-Mitglied“), nicht „schwarz gefischt“ wird, oder gar die Toiletten entleert werden! #



Richtig NIEMAND, denn wer noch einen „klaren Kopf“ hat/besitzt, der lässt sich bestimmt „nicht“ mit diesem „Fahrenden Volk“ ein, oder?



Soll doch der ach sooo gute „Schwabmünchner Bürgermeister Herr Lorenz Müller“ die Leute bitten wieder zurück in seine Stadt nach Schwabünchen zu kommen, vielleicht wird er dann wieder zum Abendessen eingeladen, bestimmt eine Win-Win-Situation!



Und dann will ich gerne noch die Frage stellen, werden denn „diese Leute überhaupt noch immer verfolgt“ ???

Warum und weshalb können diese Leute nicht auch, wie „normale Urlauber“ auf einen „Campingplatz“ (Vielleicht nicht gleich mit 20 – 30 Wohnwagen auf einmal) gehen und dafür zu bezahlen, dass Sie ihren „Unrat“ dort hinterlassen können!

Und warum und weshalb können diese Leute nicht „irgendwo sesshaft“ werden und einer „geregelten Arbeit“ nachgehen und dann in diesem Land „auch Steuern“ zahlen?

Warum und weshalb, können diese Leute denn die „dicksten Schlitten“ und große meist „luxuröse Wohnwagen“ mitziehen, woher haben die denn das Geld dafür?



(edit/mod/NUB 7.3)

Melden