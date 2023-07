Wehringen

18:25 Uhr

Roma-Wohnwagengruppe zieht nach Verhandlungen aus Wehringen ab

Plus Eine größere Gruppe aus Frankreich, die in Wohnwagen lebt, verlässt nach Verhandlungen mit der Gemeinde Wehringen und der Polizei den Ort.

Von Elmar Knöchel, Elmar Knöchel, Maximilian Czysz Artikel anhören Shape

Auf einer Wiese bei Wehringen wollte eine Gruppe aus Frankreich, die in Wohnwagen lebt, Quartier beziehen. Ein Landwirt hatte seine Wiese für vier Wochen an sie verpachtet. Doch davon wusste die Gemeinde nichts.

Dort herrschte Überraschung, als am Montag gegen Abend 25 Wohnwagen und rund 120 Menschen westlich von Wehringen Quartier bezogen. Das Problem an der Sache: Das Gelände liegt im Außenbereich der Gemeinde. "Der Rollweiher ist ein schwieriger Platz", sagt der Wehringer Bürgermeister Manfred Nerlinger. Es gebe dort weder Wasser noch Strom, ganz zu schweigen von einem Abwasseranschluss. Auch die Müllentsorgung sei "so weit draußen" nicht gesichert. Das mache ein Campieren vieler Menschen außerhalb des Ortes schwierig. Zudem seien die Flächen dort ökologisch sensibel. Dort habe der Bund Naturschutz Flächen gepachtet. Auch ökologische Ausgleichsflächen würden sich dort befinden, so Nerlinger. "Hätte man uns vorher informiert, hätten wir vielleicht eine andere Lösung finden können", sagt der Wehringer Bürgermeister.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen