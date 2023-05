Wehringen

Schlepperfreunde treffen sich unter dem Maibaum

Plus Vom Bulldog bis zur Zündapp: Die Wehringer feiern den Mai mit einer Oldtimerparade.

Von Anja Fischer

Es war ein wunderschönes Fest da auf dem Rathausplatz in Wehringen unter den Kastanienbäumen. Anlass dazu war der Maibaum, den die Freiwillige Feuerwehr in mühevoller Arbeit verziert, geschnitzt und aufgestellt hatte. Hoch in den Himmel ragt die stolze Fichte, die nicht nur die traditionellen Zunftzeichen, sondern auch einen Ring mit den Vereinswappen trägt.

Seit einigen Jahren beginnt das Maibaumfest der Gemeinde Wehringen mit einer Schlepper- und Oldtimerparade durch den Ort. Bei bestem Wetter und mit der Aussicht auf eine leckere Bewirtung folgten dem Aufruf in diesem Jahr knapp siebzig Fahrzeuge: alte Traktoren, Motorroller und -räder und Oldtimerautos aller Art.

