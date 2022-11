Mit einem bunten Tag der offenen Tür feierte das Team der Gemeindebücherei Wehringen gemeinsam mit den Ausleiherinnen und Ausleihern. Für letztere gibt es ein besonderes Geschenk.

Seit 20 Jahren gibt es die Bücherei in Wehringen. „Die Idee dazu war 2002 natürlich nicht neu“, sagte Zweiter Bürgermeister Max Schuler. „Sie war dennoch eher die Ausnahme für eine Gemeinde der Größenordnung von Wehringen.“

Heute, 20 Jahre später, könne man sagen, dass die Entscheidung goldrichtig war. So steht die Bücherei mit ihren rund 14.000 Medien der verschiedensten Sparten allen Interessierten offen: Aktuell nutzen sie 1742 Leserinnen und Leser aus 18 Nationalitäten. Allein im Jahr 2022 gab es bisher rund 11.000 Entleihungen. Der große Erfolg sei einem Büchereiteam zu verdanken, das stets auf die richtigen Themen und Medien setzt, sowie der Gemeinde, die regelmäßig in ihre Bücherei investiert, betonte Schuler. Besonders der kontinuierliche Ausbau der Angebote für Kinder und Jugendliche sowie die Zusammenarbeit mit Kindergarten und Grundschule ist ein besonderer Schwerpunkt der Gemeindebücherei von Beginn an.

Keine Leihgebühren mehr für bestimmte Medien

So war es Büchereileiterin Elke Popp auch ein Anliegen, die fleißigsten und langjährigsten Leserinnen und Leser mit einer Urkunde und einem kleinen Geschenk zu ehren. Die jungen Mitglieder der Bläserklasse Wehringen um ihren Leiter Sepp Utz umrahmten die Feier musikalisch, während im Mehrzweckraum Kaffee und Kuchen angeboten wurden. Zudem hält die Bücherei ab sofort ein besonderes „Geschenk“ für alle bereit: Es werden keine Leihgebühren mehr für DVDs, BluRays und Wii-Spiele erhoben.

Prominenter Zauberer beim Büchereifest

Für staunende Kinder- (und Erwachsenen-) augen sorgten beim Büchereifest die Zaubertricks von Phil Rice, dem zweifachen deutschen Jugendmeister im Zaubern. Auch Airbrush-Tattoos, kostenlose Leserausweise, ein Bücherflohmarkt zugunsten des Vereins Glühwürmchen und die Möglichkeit, Feuerwehr- und Bauhoffahrzeuge auf dem Rathausplatz hautnah zu entdecken, machten den Tag der offenen Tür bei bestem Herbstwetter zu einem gelungenen Nachmittag für Groß und Klein.

