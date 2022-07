Wehringen

18:00 Uhr

Sie haben vor 50 Jahren das Olympische Feuer getragen

Plus Vor 50 Jahren fanden in München die Olympischen Spiele statt. Drei Wehringer erinnern sich an einen besonderen Moment: Sie haben das Olympische Feuer nach Bobingen getragen.

Von Paula Binz

Wenn Anton Kressa, Helmut Fischer und Franz Schaflitzl am Stammtisch des FSV Wehringen sitzen, erinnern sie sich gerne an den 27. August 1972 zurück. An diesem Tag stand der Beginn der Olympischen Spiele in München kurz bevor.

