Sie sind Wehringens erfolgreichste Sportler

80 Sportler und Sportlerinnen und 11 Trainer bekamen als Lohn für ihre Erfolge ihren persönlichen Auftritt.

Die Bilanz aller ehrungswürdigen sportlichen Erfolge in der vergangenen Saison in Wehringen kann sich sehen lassen. Die Athleten wurden jüngst von der Gemeinde in der neuen Freilufthalle ausgezeichnet.

Bei den Laufgemeinschaften der Nachwuchsathleten mit den Disziplinen wie Hürden, Hochsprung, Weitsprung, Speerwurf, Landkreislauf, Crosslauf im Einzel und in der Mannschaft wurden elf schwäbische Meistertitel verliehen. Dazu kamen 21 Kreismeister und zehn Landkreismeister. Sehr gute Ergebnisse erzielten auch die Jugendmannschaften im Fußball E1 und E2 im Kleinfeld und die C- Jugend im Großfeld. Auch die zweite Fußballmannschaft des FSV Wehringen war erfolgreich.

Die "wahren Botschafter der Gemeinde"

Bürgermeister Manfred Nerlinger übernahm die Ehrungen und betonte, dass die Sportler die wahren Botschafter der Gemeinde sind. Besonders stolz war Nerlinger, dass auch die Buben und Mädchen der vierten Klasse der Grundschule unter der Leitung von Jana Lautenbacher ausgezeichnet wurden. "Sport bringt Menschen allen Alters und Herkunft zusammen und Sport ist für die Kinder die elementare Grundlage, um Gemeinschaft und Zusammenhalt zu üben", so der Bürgermeister.

Auch die Trainer sind wichtig

Alle Sportler wurden in der jeweiligen Kategorie aufgerufen und nach vorne gebeten. Manfred Nerlinger richtete an jeden Sportler und Sportlerin persönliche Worte, und bei der Fußballjugend fragte der Bürgermeister jeden Spieler nach seiner Lieblingsmannschaft und seinem Vorbild. Diese hervorragenden Leistungen ließen sich nicht ohne die Eltern erbringen. Ebenso wichtig seien engagierte Trainer - auch sie sollten erwähnt werden, so der Bürgermeister. Für die Laufgemeinschaft Wehringen sind das Sabine Deuringer, Anton Deuringer, Sophia Glas und Tina Steidle. Die Fußballtrainer sind Christoph Müller, Julia Stölzle, Christian Weidele, Michael Kugelmann, Michael Deschler, Dieter Schmidt und Michael Fraaß. Abgerundet wurde die Veranstaltung durch die Übergabe einer Tasse der Gemeinde und mit einem Grillfest.