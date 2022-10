Theaterverein Wehringen steht mit einer Premiere auf der Bühne

Großes Lob für die Premiere des Theaterstücks "Drei Frösche und kein Prinz" in Wehringen. Im Stück wird auch das Geheimnis für italienische Amore gelüftet.

Zahlreiche Frösche und einen echten Prinzen hatte der Theaterverein Wehringen bei der Premiere des diesjährigen Theaterstücks "Drei Frösche und kein Prinz" zu bieten. Die Komödie von Ulla Kling kam beim Publikum bestens an.

Regina Heuchele fand "die Schauspieler wirklich überzeugend". Es sei eine gelungene Vorstellung gewesen, man merke, dass alle auf der Bühne mit Herzblut dabei gewesen seien. "Sie leben ihre Rollen", sagte Heuchele. Bei einigen, vor allem Tanja Eser, merke man, dass sie bereits einiges an Bühnenerfahrung habe. Sie gebe sich dort so spontan wie im wirklichen Leben. Überhaupt sei es toll, dass der Theaterverein Chapeau Claque wieder auf die Bühne gehe. So komme wieder Leben nach Wehringen.

Wann kommt der Traumprinz im Stück "Drei Frösche und kein Prinz"?

In dem Stück geht es um die männerfeindliche Trixie (Tanja Eser), bei der unerwartet die schwer beziehungsgeschädigte Babsi (Nicole Denneler) Unterschlupf sucht. Babsi hat nichts gegen das männliche Geschlecht im Allgemeinen einzuwenden und wartet immer noch auf ihren Traumprinzen. So bleibt es nicht aus, dass die beiden Frauen immer wieder aneinandergeraten. Zu allem Überfluss steht bald noch Babsis Mutter Rosa Mader (Beatric Patzke) auf der Matte und nervt gewaltig. Zu dumm, dass der Abfluss in der Küche immer wieder verstopft und man zur Behebung gezwungenermaßen doch auf ein männliches Wesen, nämlich Felix Pimpl alias Olli, zurückgreifen muss. Dummerweise ist auch der fast täglich gebrauchte Pizza-Nudel-Kurier Ernesto (Denny Weller) ein ganz passabler Typ, nur leider ein italienischer Herzensbrecher. Als am Ende noch ein smarter Arzt (Peter Kugler) Erste Hilfe leisten muss, ist das Trio der Frösche komplett. Was aber wird nun aus ihnen und den Damen?

Drei Stunden beste Unterhaltung in Wehringen

Wie schon bei früheren Aufführungen bot der Theaterverein Wehringen im Vorfeld des Stückes ein Menü vom Büfett an. Etliche Besucher nahmen das Angebot an. Auch später hinzugekommene Gäste wurden im Lauf des fast dreistündigen Theaterstücks bestens versorgt. Martin Schleipfer war mit seiner Familie eigens aus Horgau gekommen, um die Aufführung zu besuchen. "Es ist so viel Arbeit und Zeit, die die Mitspieler da hineinstecken, aber man merkt dem Stück an, dass sie Spaß dabei haben", meint er. Kurzweilig sei es gewesen, total lustig und amüsierend realistisch. "Witzig, erfrischend und temperamentvoll", sagte Besucherin Andrea Schmid.

Gespielt wird noch an folgenden Tagen: Freitag, 28. Oktober, Samstag, 29. Oktober, Freitag, 4. November, Samstag, 5. November jeweils 20 Uhr, Sonntag, 30. Oktober, 19.30 Uhr. Kartenvorverkauf ist von Dienstag bis Samstag im Wehringer Getränkemarkt an der Hauptstraße möglich.

