Wehringen

vor 17 Min.

Theaterverein Wehringen sucht Frösche und Prinzen

Drei Frösche hat der Theaterverein Wehringen schon – ob in der Aufführung daraus Prinzen werden?

Plus In Wehringen geht es rund: In einer Woche ist im Bürgersaal Premiere für eine turbulente Komödie.

Von Anja Fischer

Noch fehlt es an der einen oder anderen Stelle am richtigen Text, nicht alle Bewegungen sind flüssig einstudiert. Aber ein paar Tage hat der Theaterverein Wehringen auch noch Zeit, um die diesjährigen Aufführungen auf die Beine zu stellen.

