Von Wegen Langeweile in den Sommerferien

Die Abteilung Gymnastik stellte dank vielseitig interessierter Ehrenamtlicher eine gar nicht so gymnastik-typische Auswahl an "Killern für die Langeweile" zusammen. Dabei kamen nicht nur die Schulkinder voll auf ihre Kosten, auch Kinder im Kindergartenalter konnten sich schon für den "Radlparcours für Fahrradanfänger" anmelden. 23 Kinder starteten hier auf dem Schulhof, um Slalomstangen zu meistern, gezielt zu bremsen oder während der Fahrt einen Blick über die Schulter zu wagen. Auch mit dabei war eine Mannschaft vom JRK Wehringen, die im Laufe des Vormittags dann zwei aufgeschürfte Knie fachmännisch versorgte. Sie unterstützte auch das Biketraining für die Kids ab 10: In einem Technikparcours lernten die Kids die richtige Haltung auf dem Mountainbike und erhielten Tipps für Wurzelpfande, kleine Stufen und Hindernisse. Außerdem wurde ihnen gezeigt, wie man bei einer Panne richtig vorgeht, den Reifen ein- und ausbaut und den Schlauch flickt- was jeder Biker auf Tour können sollte. Versorgen musste das JRK hier niemanden - konnte sich aber über eine Spende von insgesamt 110 Euro freuen, die bei den beiden Radprogrammen gesammelt wurde.

In luftige Höhen wurden zwei energiegeladene Gruppen mit 28 Kindern in der Kletterei in Kaufering geführt. Bei idealen Bedingungen wagten sich die Kinder mutig beim seilfreien Bouldern an steile Wände und am Sicherungsautomaten in bis zu 8 Meter Höhe und wuchsen dabei über sich hinaus. Das Programm war so gefragt, dass die 3 Trainer kurzerhand entschlossen, eine zweite Gruppe anzubieten - auch für die Ehrenamtlichen eine enorme Herausforderung. Dann doch typisch für die Gymnastik wurde das Angebot mit einem Tanztag bei den Singoldfunken des FSV Wehringen abgeschlossen. Bei mäßigem Wetter, aber dank Freilufthalle trotzdem trocken, studierten 17 Kinder eine Choreo zu "Bailando" ein und wurden ganz im Stile der Garde geschminkt und mit Glitzersteinen im Gesicht verziert. Zum Abschluss wurde der Tanz den begeisterten Eltern präsentiert.

